Tusenvis protesterer mot felling av ulv

Onsdag mottok nemlig klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) 60.000 underskrifter til støtte for ulv.

Kampanjen kommer etter at de regionale rovviltnemndene har åpnet for en omfattende lisensjakt fordi Stortingets bestandsmål for ulv er nådd.

– Formålet med overleveringen var å vise ministeren det store engasjementet som finnes for å bevare ulven, sier Sverre Lundemo i WWF Norge til NTB.

Flere har klaget

Fellingsavgjørelsene er påklaget av flere, og Klima- og miljøministeren skal nå behandle klagesakene.

– Klima- og miljødepartementet er kjent med at flere har påklaget vedtaket. Klagene skal først behandles av nemndene. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes saken til departementet for endelig behandling, opplyser statssekretær Lars Andreas Lunde.

Miljødirektoratet vil komme med en faglig tilrådning før Helgesen tar en endelig beslutning.

Klagene gjelder for 32 av de 47 ulvene det er vedtatt å felle, både i og utenfor ulvesonen, der Stortinget har vedtatt at ulv skal få lov å leve.

Ulvesonen er et definert område langs svenskegrensen fra Østfold i sør, via litt av Oslo og Akershus, til nord i Hedmark.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Jakten har startet

Det finnes mellom 65 og 68 ulver i Norge i dag. I tillegg er 25 ulver tidvis innom Norge i grensetraktene mot Sverige.

Ulvejakten utenfor ulvesonen startet allerede 1. oktober. Denne klagesaken er behandlet, med unntak av det såkalte Osdalsreviret, som avgjøres samtidig med vedtaket om å skyte ulv innenfor sonen.

– Vi satser på at departementet får reddet så mange ulver som mulig, fordi rovviltnemndenes vedtak er altfor omfattende for en så liten bestand, sier Lundemo i WWF Norge.

Ulvejakt innenfor ulvesonen starter 1. januar neste år. Statssekretær Lars Andreas Lunde forsikrer at klagesaken vil bli avgjort i god tid før lisensfellingsstart.

4000 ulvetilhengere foran Stortinget

Onsdagens overlevering av underskrifter følges opp lørdag med en markering foran Stortinget til støtte for ulven.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen og Miljøpartiet De Grønnes talsperson Rasmus Hansson er blant flere som skal holde appeller under markeringen, som er initiert av privatpersoner.

– Vi satser på at det dukker opp veldig mye folk. Hittil har over 4.000 meldt fra at de kommer. Vi skal klare å fylle Eidsvolls plass, og vi satser på å sende et tydelig signal om at folk vil bevare ulven, sier

Sauebruk forsvinner i ulvesonen

Samtidig ulvejaktplanene har blåst liv i den opphetede rovdyrdebatten,

viser tall fra Statistisk sentralbyrå at fire av ti sauebruk i ulvesonen i Hedmark er lagt ned siden man opprettet rovdyrområdet for 12 år siden.

I samme periode er 25 prosent av sauebrukene utenfor ulvesonen forsvunnet,

Også på landsbasis går tallet på sauebruk nedover, mens sauetallet er uendret på grunn av flere større bruk, skriver Nationen.

Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

– Hadde kun 2–4 prosent tap før sonen

I Hedmark går imidlertid også sauetallet nedover, det er 10 prosent færre sauer i fylket i 2016 enn i 2003.

Lederen i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, forklarer utviklingen slik:

– Før de store rovdyra gjorde sitt inntog i hedmarksjordbruket, lå tapsprosenten i saueholdet på mellom 2 og 4 prosent. Så fikk vi en sterk økning i tapet, før det er blitt redusert de siste åra.

– Dette skyldes i hovedsak at saueholdet er avviklet innenfor rovdyrsonen – og der det ikke finnes sau blir det heller ingen tap.

Ulv tok 181 sauer

Også innenfor ulvesonen i fylkene Østfold og Akershus/Oslo har tallet på sauebruk gått noe tilbake, men reduksjonen her er mye mindre enn i Hedmark.

Frem til august i år var det registrert ca. 660 rovviltskader på sau i Norge. Ulv sto for 181 av de innrapporterte skadene.