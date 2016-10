Tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken

Tirsdag kveld kalte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) inn partene i konflikten til sitt kontor. Bakgrunnen var at hun tidligere tirsdag fikk en melding fra Statens helstilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse. Streiken har pågått i fem uker.

Hauglie understreker at det i utgangspunktet er partene, Akademikerne og Spekter, som selv har ansvaret for å avslutte konflikten.

– Streik er partenes ansvar. Det er ikke en ønsket situasjon at en arbeidskonflikt mellom to parter i arbeidslivet skal ende på statsrådens bord. Slik situasjonen har utviklet seg, har jeg imidlertid ikke noe valg, sier Hauglie.

Akademikerne gikk ut i streik 7. september da meklingen med Spekter ikke førte frem. Streiken har ført til utsatte undersøkelser, behandlinger og konsultasjoner, opplyser Arbeidsdepartementet.

– Uroen ved sykehusene fortsetter

Hos arbeidsministeren tirsdag kveld møttes administrerende direktør Anne–Kari Bratten og fagsjef Cathrine Hennig fra Spekter. Fra Akademikerne stite konstituert leder Marit Hermansen, leder Rune Frøyland i Akademikerne Helse og forhandlingssjef Odd Håker.

Rune Frøyland sier tvungen lønnsnemnd ikke løser den reelle konflikten.

– Tillitskrisen og uroen ved sykehusene vil fortsette, bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert i nemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sier han.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Innskrenker streikeretten

Leder Christer Mjåset i Akademikernes streikeutvalgt sier legenes tillitt til arbeidsgiveren ikke kan bli lavere. Han mener resultatet av streiken vil føre til mye uro ved sykehusene i lang tid fremover.

– Når man ikke blir hørt eller respektert, byr det på utfordringer. Jeg får veldig mange tilbakemelding fra leger som lurer på hva som nå skjer. Folk er fortvilet og oppgitt, sier Mjåset.

Han varsler at legene ikke kommer til å gi opp, selv om streiken avsluttes. Mjåset mener de har forsøkt å føre en forsvarlig streik som ikke rammer liv og helse. Han gjentar Frøylands påstand om at arbeidsgiver har spekulert i tvungen lønnsnemd.

– Når man streiker så lenge, er man avhengig av at arbeidsgiver ikke innskrenker streikeretten. Her har de aktivt gått inn for å tvinge frem tvungen lønnsnemd, og de har lyktes. Da kan man spørre seg om leger egentlig har streikerett i Norge, sier Mjåset.

– Ikke spekulert i tvungen lønnsnemd

Direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, Gunnar Larsen, sier de ikke kjenner seg igjen i at de skal ha gått inn for å tvinge frem tvungen lønnsnemd.

– Rapporten fra Helsetilsynet omhandlet ikke én hendelse, men et sett med hendelser. Arbeidsgiver har ikke spekulert i tvungen lønnsnemd. Snarere tvert imot, sier Larsen.

Han sikter til at Spekter flere ganger har tatt initiativ til å få frem en løsning, blant annet gjennom en rekke forslag omtalt i VG for et par uker siden, og gjennom tvungen megling forrige onsdag.

– Det er vanskelig å forstå hvordan vi skal ha innskrenket streikeretten i en streik som har vart i fem uker, sier Larsen.

– Kunne ikke lenger garantere for pasientene

Innkallingen til arbeidsministerens kontor kom kort tid etter at Nordlandssykehuset i Bodø ikke lenger kunne garantere for pasienters sikkerhet. Bakgrunnen var at det ble besluttet å trekke tilbake beordringen av en lege inn på en streikende leges vakt fra klokken 23 tirsdag kveld.

– Avgjørelsen om å trekke beordringen tilbake er meldt inn til Fylkeslegen. Nordlandssykehuset kan derfor ikke opprettholde forsvarlig medisinsk øyeblikkelig hjelp-tilbud ved medisinsk klinikk i Bodø fra og med klokken 23 tirsdag kveld, fastslo sykehuset tirsdag ettermiddag, ifølge NTB.

Nordlandssykehuset fastslo tidligere tirsdag at det ikke ville være riktig å oppfordre til streikebryteri ved å beordre noen til å fylle hullet i vaktlisten mens streiken pågikk.