Tysker omkom i drukningsulykke i Nordhordland

Den tyske mannen i 50-årene som falt i sjøen i Fosenstraumen mellom Austrheim og Radøy i Nordhordland skjærtorsdag, døde på sykehus. Mannen lå i vannet i rundt to timer før han ble reddet i land.

– Savnede ble funnet i sjøen 400–500 meter sør for Fosenstraumbroen, opplyser Vest politidistrikt.

Mannen ble bragt i land, og hjerte- og lungeredning ble i gangsatt på stedet før mannen ble sendt til sykehus.

Mannen og en hund skal ha falt i sjøen fra land, opplyser vakthavende redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Fire fartøy og to helikoptre deltok i søket etter mannen. Det ble søkt både på sjøen og på land.

Det var et vitne som meldte fra til politiet litt over klokka 11 torsdag om at en mann og hunden hans hadde falt i vannet.

Hunden greide å komme seg på land, men mannen ble observert drivende mot Fesøysundet, der det er sterke strømforhold.

– Han ble observert øst for broen over Fosenstraumen, sier Hagen.

Ifølge politiet er mannen en tysk statsborger i 50-årene. Politiet har vært i kontakt med mannens pårørende som blir fulgt opp av kommunens kriseteam.