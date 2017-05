Tyv stjal hytte – prøvde å selge den

Det var takstmannen som ble hyret inn i forbindelse med salget som oppdaget den spesielle saken, ifølge Dagens Næringsliv.

Han stusset over at en hyttenabo ga et annet navn på eieren enn det som da sto på det tinglyste skjøtet til eiendommen, som ligger på grensen mellom Buskerud og Telemark.

– Noen bare tok hytta. Det er en liten hytte, ikke spesielt flott, men lite brukt og uten pengeheftelser. Så kanskje de tingene til sammen gjorde den interessant, sier Anne Berit Mork. Det er hennes 87 år gamle far som eier hytta, men det viste seg at fremmede personer hadde sendt inn falske dokumenter om at faren hadde solgt eiendommen for 800.000 kroner til en 28 år gammel kvinne i januar i år.

Den nye eieren av hytta avviser at hun står bak forfalskningen av kjøpsdokumentene, og sier at hun ikke visste at hun står oppført som eier. Hun sier hun ble utsatt for id-tyveri i fjor høst.

Saken er politianmeldt og etterforskningen er avsluttet.

– Dette var etterforskning av dokumentforfalskning, og nytt skjøte på hytta ble funnet som falskt, opplyser etterforsker Anne Strømnes ved Politihuset i Oslo.