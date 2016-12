UDI: – Er blitt mer nyanserte, ikke strengere

I 2015 fikk 82 prosent av afghanerne innvilget asyl i Norge. I år er andelen stupt til 31 prosent.

Men grunnen til at færre får beskyttelse er ikke at UDI har begynt å overse rapportene som forteller om en forverret sikkerhetssituasjon og et statsapparat som nærmer seg sammenbrudd.

Årsaken ligger i en ny måte å behandle asylsøknadene fra Afghanistan på, opplyser UDI.

– Flere individuelle vurderinger

Tidligere opererte norske myndigheter med sikre og usikre områder i Afghanistan. Men fra februar i 2016 tok UDI i bruk en glidende skala.

– Dette fører til en mer nyansert skala som er mer i tråd med hvordan andre europeiske land vurderer sikkerhetssituasjonen. Dette betyr ikke at man mener at flere områder er blitt trygge, men at man foretar individuelle vurderinger i flere saker enn tidligere, opplyser enhetsleder i UDI, Tonje B. Sommerset.

Fakta: Kun områder med ekstrem generell vold regnes som utrygge Retten til beskyttelse etter utlendingsloven § 28 1 b gjelder der det er en «reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet». Bestemmelsen gjenspeiler Norges internasjonale forpliktelser til å gi beskyttelse. Avgjørelser i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) er helt sentrale når UDI skal vurdere retten til beskyttelse etter denne bestemmelsen. EMD har i en rekke dommer slått fast at det bare er i de mest ekstreme tilfeller av generell vold at enhver retur vil være i strid med menneskerettighetskommisjonens artikkel 3, om at man ikke skal sendes til et sted der man kan bli utsatt for tortur, straff, umenneskelig eller nedverdigende behandling. I avgjørelsen Elmi og Sufi mot Storbritannia i 2011, som omhandlet retur av to flyktninger til Somalia, gir EMD veiledning for når en generell sikkerhetssituasjon i seg selv kan medføre brudd på EMK artikkel 3. Domstolens avgjørelse vurderer situasjonen i ulike deler av landet opp mot flyktningenes bakgrunn, familie- og klanstilhørighet – og om slik internflukt strider med EMK artikkel 3. Denne vurderingsmetoden har gjort at UDI nå «ikke anser at det er noen provinser i Afghanistan med en så alvorlig sikkerhetssituasjonen at ingen kan sendes tilbake dit.» (Kilde UDI)

– Terskelen lå for lavt

Tidligere stemplet saksbehandlere det som trygt eller utrygt for større grupper ut fra hjemsted, etnisk tilhørighet eller sosial status.

UDI opererer innenfor det skjønnet som lovverket gir. Og i 2016 har det vært en innstramming i UDIs skjønnsanvendelse, forklarer Sommerset,

– Terskelen for hva som var et usikkert område, lå for lavt. Det skal mye til for at man i et område står i fare, kun ved et menneskes blotte nærvær, sier UDI-lederen.

– Så det at man risikerer å bli drept i kryssild eller av bomber, holder ikke til å få beskyttelse fra retur?

– En reell risiko for å bli drept vil være grunnlag for vern mot retur uavhengig av hva som forårsaker risikoen. Det utslagsgivende er at risikoen er reell – altså av en viss størrelse, men ikke nødvendigvis så høy som 50 prosent eller mer, svarer Sommerset.

Sverige: Situasjonen er mye verre

For kort tid siden endret det svenske Migrasjonsverket sin vurdering av forholdene i Afghanistan. Sikkerhetssituasjonen er så alvorlig at man nå velger å gi flere afghanere opphold i Sverige. Det pekes blant annet på at alle Afghanistans 34 provinser er rammet av void og krigshandlinger.

– Hvordan stiller UDI seg til sikkerhetssituasjonen sett i lys av de siste rapportene fra Landinfo, informasjon fra ambassaden i Kabul og det svenske Migrasjonsverkets nye anbefaling?

– Vi i UDI gjør en kontinuerlig vurdering av sikkerhetssituasjonen i de ulike områdene av Afghanistan og bruker blant annet siste oppdaterte informasjon fra Landinfo for å kunne ta disse vurderingene, sier Sommerset.

Behandler svake asylsøknader først

Sommerset opplyser at det er vanskelig å si om den nye, forverrede situasjonen i Afghanistan slår inn i antallet søknader som innvilges.

Grunnen er at UDI prioriterer å behandle søknader som de av erfaring vet ender med avslag.