Ubaydullah Hussain disponerte bankkonti for IS-krigere

– Hvorfor har du hyllet IS-krigere som har dødd i kamp for IS?

Aktor Anne Karoline Staff rettet spørsmålet til tiltalte Ubaydullah Hussain i Oslo tingrett.

Hun viste til denne uttalelsen som Hussain kom med etter at Thom Alexander Karlsen var erklært død i kamp for IS i Syria.

«Hans martyrdom er en motivasjon og inspirasjonskilde for mange andre muslimer…»

– Man skulle snakke positivt om dem, svarte Hussain som forklarte at det var en den av retorikken i Profetens Ummah.

Ubaydullah Hussain (31) er tiltalt i den første saken der en norsk domstol skal avgjøre hva som ligger i rekruttering til en terrororganisasjon. Han erkjenner ikke straffskylf for terror.

Mandag ble Hussain konfrontert med å ha hjulpet flere fremmedkrigere med å reise til Syria, hjupet til med å skaffe IS-kontakter. Aktoratet borret i pengeoverføringer mellom Hussian og norske IS-krigere i Syria.

– Personlige lån, svarte Hussain.

Bilde av halshugging

Aktor Anne Karoline Staff advarte Oslos tingrett mot et sterkt bilde som ble delt på Profetens Ummahs Facebook-side, mens Ubaydullah Hussain var leder i 2013.

Bildet viste en halshugging med følgeteksten: “Soon to be implemented against kuffar.» (snart skal dette skje med ikke-muslimer).

«Kuffar» betyr ikke-muslimer.

– Jeg husker ikke dette bildet eller den posteringen, sier Hussain.

– Det gjorde ikke noe inntrykk?

– Jeg kan ikke huske det bildet.

Han erkjenner ikke straffskyld for rekruttering, men han har forklart retten at han hadde gitt en ung 19-åring råd om hva slags klær og sko det var lurt å ta med til krigen i Syria. Han ga en annen fremmedkriger et par bøker og parfyme.

Hevder Hussain rekrutterte to til IS

Hussain er tiltalt for å ha rekruttert minst to medlemmer til IS, en terrororganisasjon som halshogger, dreper, brenner og begraver mennesker levende. En av dem er hans medtiltalte i Oslo tingrett, en 19-årig konvertitt til IS, en terrororganisasjon som halshogger, dreper, brenner og begraver mennesker levende. Han er også tiltalt for å rekruttert Thom Alexander Karlsen, som i mars 2015 ble drept i kamp for IS i Syria.

De to tiltalte erkjenner ingen form for tilknytning til terror.

Fakta: Dette er han tiltalt for Arslan Maroof Ubaydullah Hussain (31) er tiltalt etter straffeloven § 147 d (frem til 30. september 2015) og straffeloven (2005) § 136 a (fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015)

Fikk pinkode og bank-id

Ubaydullah Hussain hadde tilgang til bankkonti til både den nå avdøde Thom Alexander Karlsen og den nå terrordømte Ishaq Ahmed.

– Du hadde pinkode og bank-id? spurte aktor Anne Karoline Staff om hans tilgang til Ahmeds konto.

– Ja, han hadde gitt meg koden sin.

– Han stolte på deg?

– Ja, jeg prøver å være en ærlig person.

Hussain forklarer at en pengeoverføring til en annen fremmekriger, den nå avdøde Abu Edelbijev, gjaldt et personlig lån på ca 35.000 kroner. Selv som Edelbijev kjempet for IS, en terrororganisasjon som halshogger, dreper, brenner og begraver mennesker levende.

– Det var ikke et dilemma for meg, det var et personlig lån, sier Hussain som legger til at han i ettertid erkjenner at det ville vært smartere av ham å betale pengene til Edelbijevs foreldre.

