Ubaydullah Hussain hadde en rekke norske IS-krigere på mobilen sin

Bastian Vasquez, Kim Andre Ryding, Abu Edelbijev, Valon Avdyli, Djibril Bashir, Ishaq Ahmed, Thom Alexander Karlsen. Disse profilerte IS-krigerne fra Norge hadde Ubaydullah Hussain telefonnummeret til.

Dette kom frem da aktor Anne Karoline Staff konfronterte Hussain med hans forbindelser til jihadister som har reist fra Norge for å krige for IS i Syria.

I dag fortsetter Hussain (31) sin forklaring i Oslo tingrett i den første saken der en norsk domstol skal avgjøre hva som ligger i rekruttering til en terrororganisasjon.

Han erkjenner ikke straffskyld for rekruttering, men han fortalte retten at han hadde gitt en ung 19-åring råd om hva slags klær og sko det var lurt å ta med til krigen i Syria.

PST: Rekrutterte to personer

Hussain er tiltalt for å ha rekruttert minst to medlemmer, blant andre en medtiltalt 19-åring, til IS, en terrororganisasjon som halshogger, dreper, brenner og begraver mennesker levende. Han er også tiltalt for å rekruttert en annen konvertitt, Thom Alexander Karlsen, som i mars 2015 ble drept i kamp for IS i Syria.

De to tiltalte erkjenner ingen form for tilknytning til terror.

Hussian sier at han angrer uttalelser

– Jeg har sagt ting som jeg har angret. Jeg har sagt ting for å skape overskrifter og skape en samfunnsdebatt, sa Ubaydullah Hussain i retten mandag formiddag.

Det svarte han på aktor Anne Karoline Staffs spørsmål om hvorfor han omtalte IS-lederen Al-Baghdadi som «vår leder».

Hussain presiserte flere ganger at han bare uttalte seg i tråd med det som Profetens Ummah hadde bestemt. Han ville ikke si hva han selv sto for.

Trukket seg fra Profetens Ummah

Tidligere har Ubaydullah Hussain møtt i retten i tradisjonell muslimsk klesdrakt, som signaliserer en konservativ tolkning av islam. Denne gangen møter en av landets mest profilerte islamister i vanlige, vestlige klær.

Fredag sa han at han har trukket seg etter fire år i Profetens Ummah. Han sa at han vil fokusere på utdanning og familie fremover.

Fakta: Tiltalen Arslan Maroof Ubaydullah Hussain (31) er tiltalt etter straffeloven § 147 d (frem til 30. september 2015) og straffeloven (2005) § 136 a (fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d):«Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (§ 157 1. ledd if. 263) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak.» Hussain (§ 263) «Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.» Hussain (§ 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 «for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål.»

Ubaydullah Hussian fortalte at han og den 12 år yngre konvertitten ble svært gode venner, de var mye sammen før den unge mannen skulle reise til Syria.

Den unge konvertitten var 18 år da han den 8. juni 2015 ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg, på vei til Syria.

Fakta: Norske fremmedkrigere i Syria og Irak Ifølge PSTs trusselvurdering 2016, publisert 9. februar 2016, var det ved årsskiftet rundt 40 norske fremmedkrigere i Syria og Irak, i hovedsak tilknyttet IS. Et lite antall er kvinner deltar trolig ikke i kamphandlinger, men de driver radikaliseringsvirksomhet rettet mot kvinner i Norge. Omtrent 30 personer har returnert til Norge, minst 17 personer er blitt drept. Åtte personer er dømt for brudd på terrorlovgivningen: To menn ble i 2012 dømt for terrorforbund. Fire menn ble i 2015 dømt for støtte til IS, en av dem var ikke i Syria, men ble dømt for materiell støtte. To menn ble i 2016 dømt for IS-støtte, denne siste dommen er anket. (Kilde: PST)

Hussain: – Ikke helt heldig

Aktor Anne Karoline Staff spurte Hussain hva han mente om Osama bin Laden, fordi han hadde vært med på å rope «we love Osama» under en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i 2012.

Hussain presiserte at han bare sa det som Profetens Ummah hadde blitt enig om å si utad.

– Det var i 2012, det var en del ytringer som var lovlige, men ikke helt heldige, sa Hussain.

– Jeg er opptatt av hva du mente? - Jeg ytret det som Profeten Ummah sto for.

Jihadi John, popilær mann

Aktoratet dokumenter at Hussain offentlig har hyllet IS, Kouachi-brødrene som sto bak terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo og Jihadi John, den britiske IS-bøddelen som skal ha halshugget flere vestlige ofre.

Aktor Staff leste opp en twitter-melding som Hussain sendte: «JJ is a popular man today!»

– Det var litt ironisk, for å søke oppmerksomhet, forklarte Hussain da han ble konfrontert med denne formuleringen.