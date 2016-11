Ubaydullah Hussain i retten: Har sagt ting for å skape overskrifter

Ifølge PSTs trusselvurdering 2016, publisert 9. februar 2016, var det ved årsskiftet rundt 40 norske fremmedkrigere i Syria og Irak, i hovedsak tilknyttet IS.

Et lite antall er kvinner deltar trolig ikke i kamphandlinger, men de driver radikaliseringsvirksomhet rettet mot kvinner i Norge.

Omtrent 30 personer har returnert til Norge, minst 17 personer er blitt drept.

Åtte personer er dømt for brudd på terrorlovgivningen:

To menn ble i 2012 dømt for terrorforbund. Fire menn ble i 2015 dømt for støtte til IS, en av dem var ikke i Syria, men ble dømt for materiell støtte. To menn ble i 2016 dømt for IS-støtte, denne siste dommen er anket.

(Kilde: PST)