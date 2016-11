Ubaydullah Hussain nekter å bli filmet i retten

Forsvarerne for de to som er tiltalt, har begge avvist medias søknad om å filme og fotografere under deler av rettssaken. Oslo tingrett finner at det ikke er særlige grunner til å fravike hovedregelen om filming og fotografering i retten.

- Han var bare 18 år

– Min klient var kun fylt 18 år da han dro på reise mot Syria. For ham og familien er rettssaken en stor påkjenning. Mitt inntrykk er at min klient er særlig stresset over å skulle møte i tingretten, og filming underveis vil ytterligere bidra til stress, skriver mannens advokat Nils Christian Nordhus i sin argumentasjon for tingretten.

Ubaydullah Hussains advokat John Christian Elden har kort anført at de ikke samtykker i å fravike forbudet som alltid gjelder om fotografering og filming når retten er satt.

Tiltale: Rekruttering og bistand til terror

Hussain er tiltalt for terrorrekruttering og for å ha hjulpet fremmedkrigere med utstyr og rådgivning. Han er også tiltalt for å ha truet et vitne. 31-åringen er den første som er tiltalt etter bestemmelsene i straffeloven om å rekruttere fremmedkrigere til IS i Syria.

Den andre tiltalte i saken er tiltalt for å ha forsøkt å delta i en terrororganisasjon. Han ble pågrepet på Landvetter flyplass i Sverige da han var i ferd med å reise til Syria i fjor sommer.

18-åringen hadde med seg Ubaydullah Hussain og et filmeteam da PST slo til på flyplassen