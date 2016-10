Uber-sjåfører i Oslo risikerer både førerkortet og bruksforbud for bilen

Det siste året har politiet avskiltet bilene til sjåfører som tas for å kjøre for drosje-apper som Haxi og Uber i Norge. Nå er reaksjonen trappet opp til førerkortbeslag, skriver Filter Nyheter.

I en epost til sine norske sjåfører skrev Uber forrige tirsdag at de «er blitt gjort oppmerksomme på enkelte tilfeller der politiet har beslaglagt partnersjåførers førerkort».

Risikerer også bruksforbud for bilen

Påtaleavsnittet ved seksjon for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo bekrefter at enkelte sjåfører har mistet førerkortet.

– Den som driver persontransport mot betaling uten løyve kan ilegges forelegg for dette, og risikerer at førerkortet inndras og at det nedlegges bruksforbud på bil. Det gjelder også i tilfeller der oppdragene er formidlet ved hjelp av internett og applikasjon, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt.

Uber sier i en kommentar at det bare er noen få som har mistet førerkortet.

– I de aller fleste sakene har ikke midlertidig inndragelse av førerkort vært et tema, så dette er noe som kun har skjedd unntaksvis, skriver selskapet i en epost til nettavisen.

Uber: Er innenfor loven

Uber mener de i dag opererer innenfor rammene av norsk lov.

– Hver uke gjennomføres det hundrevis av turer gjennom UberPOP hvor partnersjåføren tar med seg passasjerer som skal samme vei, skriver selskapet.