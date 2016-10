Ukjent mann omkom i Trondheim - mulig sykkelulykke

Mannen som ble funnet livløs på Heimdal sør for Trondheim sent lørdag kveld, kan ha pådratt seg skader etter sykkelfall. Livet hans sto ikke til å redde.

– En lege på stedet konkluderte med at skadene på mannen er forenlig med at han falt av sykkelen, sier Trude Carlsson, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, til NTB litt før 8 søndag morgen.

Politiet som natt til lørdag sa de etterforsket saken bredt, fortsetter arbeidet ettersom mannens identitet er ukjent, men operasjonslederen sier det dreier seg om en voksen mann.

– Det kan hende at det er noen som savner ham og ringer oss nå på morgenkvisten, sier Carlsson.

Politiet fikk melding om den livløse mannen klokken 22.50.

Ingen vitner til hendelsen

Like etter klokken 23 opplyste politiet til NTB at det ikke fantes noen vitner til hendelsen, men at en person var funnet livløs og med store skader. Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet, kort tid senere opplyste politiet på Twitter at mannens liv ikke sto til å redde og at han ble erklært død.

Mannen ble funnet utenfor et boligkompleks som i hovedsak huser utenlandske arbeidere. Politiet snakker med beboerne og jobber med å kartlegge hvor mange som bor der. Den avdøde er foreløpig ikke identifisert.

