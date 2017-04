Ulykkeshelikopter falt i ti sekunder uten rotor

Fredag la Havarikommisjonen frem en ny rapport om helikopterulykken ved Turøy for ett år siden. 13 mennesker mistet livet da Super Puma-maskinen mistet rotoren og styrtet i bakken.

Katastrofal feil

Maskinen var på vei fra Gullfaks B til Flesland, og holdt en marsjhøyde på 2000 fot da det oppsto en fatal feil i hovedgirkassen.

I rapporten som ble lagt frem i dag, kommer det frem at helikopteret mistet hovedrotoren over Gloppholmen, like ved der Turøy bru møter øyen. Klokken var da 11.54.41, skriver BT.

Deretter spant helikopteret ukontrollert videre i ca ti sekunder, en distanse på om lag 450 meter i luftlinje, før det styrtet i Skitholmen. I løpet av denne tiden falt maskinen om lag 600 høydemeter. Rotoren ble funnet på Storskora, flere hundre meter fra resten av vraket.

Rune Nielsen (ARKIV)

Alt virket normalt

Opptakene fra den «svarte boksen» om bord viste at alt virket normalt frem til det skjedde et katastrofalt sammenbrudd i girkassen. I løpet av ett til to sekunder løsnet rotoren. Samtidig stoppet tale- og dataregistreringen.

Havarikommisjonens foreløpige konklusjon er at ulykken skyldes et tretthetsbrudd i et tannhjul i planetgiret. Det er fremdeles uklart hvor lang tid det har tatt for sprekken å utvikle seg.

Feilen er den samme som ved en helikopterulykke i Nordsjøen i 2009, da 16 mennesker mistet livet. Også den gang løsnet rotoren.