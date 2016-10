Under streken 21. oktober

Passe mye

Dagbladet er nå kommet frem til nihundreogumphtente kapittel i sin serie om «kongemakta». Tidligere i serien har avisen avdekket at Norges befolkning synes det offentlige bruker «passe mye» penger på kongehuset.

Folkets manglende indignasjon kommer til tross for at prinsessen har brukt et badebasseng uten at det kommunale løyvet var helt i orden, og at kronprinsen leier ut boliger uten ferdig-attest. Men nå vil trolig folkets vrede vende seg mot kongemakta. Overskriften torsdag lød: «Kronprinsen måtte fjerne bensinkanne fra kjelleren under leietagernes boliger».

Kunsten å plassere

Som presidentkandidat Donald Trump så flittig påpeker, er mediene en del av en verdensomspennende konspirasjon for spesielt å forhindre at han får flytte inn i Det hvite hus og generelt for å rakke ned på alt som er anstendig og godt her i verden. Ofte gir dette utslag i artiklenes infame plassering.

Andre ganger er det nok mer tilfeldig. Eller? Her er to saker som havnet ved siden av hverandre på torsdag: «Hareide om Høgmo: - Liker aldri at kolleger blir pisket rundt» og «Hvor langt bør man strekke seg for å tilfredsstille partnerens seksuelle fantasier».

På TV3?

Ap er litt lei seg for at mellompartiene innførte radiostillhet og kamuflasjeaksjon i saken om forsvarets langtidsplan.

«Det er noe lite imponerende ved Venstres forslag, som handler om å utsette noen regninger som kommer om 5-10 år», sa Anniken Huitfeldt i NRKs Politisk kvarter.

Dermed kan Trine Skei Grande vente seg snarlig besøk av Magne Gundersen, Silje Sandmæl og Hallgeir Kvadsheim for opptak til «Luksusfellen - Stortinget Edition.