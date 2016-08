Under streken

Balleuttalelse I

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) fra Øvre Eiker langer ut mot fylkesmann Lars Sponheim i Hordaland for grov språkbruk på et møte om kommunesammenslåing. Sponheim uttalte da at politikerne i Jondal hadde «baller nok til å gjøre jobben selv», ellers ville de ende opp som «rævdiltere», melder Bergens Tidende.

«Både språkbruken og innholdet i det Sponheim sa på møtet, er så grovt at det må få følger. Dette er nok et eksempel på at Sponheim går helt av skaftet,» sier Lundteigen, som snakker av erfaring:

«Jeg kjenner ham, og har sittet i finanskomiteen med Sponheim i fire år. Dette er sånn han snakker.»

Lundteigen snakker ikke slik, selv om han i en debatt om boligskatt for noen år siden mente at en normal tomt burde gi «mulighet til å pisse opp etter veggen uten å sjenere naboen».

Balleuttalelse II

Nå krever Lundteigen at Regjeringen refser fylkesmann Sponheim for hans «balleuttalelse». «Fylkesmannsembetet er ikke til for at kasserte stortingsmenn skal få oppføre seg som de eier et fylke,» sier Lundteigen og hevder at Sponheim er i helt feil tusenår:

«Sponheim oppfører seg som om han er adelsmann under det danske eneveldet.» Som er nøyaktig slik Lars Sponheim ser på seg selv.

Røkkes nye bil

Som eneste nordmann får Kjell Inge Røkke kjøpe supersports- bilen Ford GT, som kun produseres i 500 eksemplarer.

Ford GT har 600 hestekrefter, og Røkke må ut med over 6 millioner kroner for bilen han har drømt om siden 1971.

«Det er umulig å gjemme seg bort i en slik bil,» sier den folkesky Røkke til Finansavisen. Men på den annen side, når han suser forbi i 330 km/t, er det ikke mye folk får sett av sjåføren.