Under streken

Strevsom september I

Mens de fleste av oss er ferdige med en slitsom ferie og endelig kan gyve løs på en lang og god arbeidshøst, er det verre stilt for våre folkevalgte på Stortinget. Etter politikernes ferie med familien bar det rett til en uke i solrike Arendal, mens det meste av september går med til representantenes komitereiser. I år er Chile, Colombia, San Fransisco, Minneapolis, Edinburgh, Stockholm, Finland, Danmark, Svalbard og Østfold blant destinasjonene.

Det er Arbeids- og sosialkomiteen som er så heldige å få Østfold-tur i år.

Strevsom september II

Om politikernes september- reiser sier leder av energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V), til Kapital: «Dette er en av de tingene jeg setter mest pris på som stortingsrepresentant.»

Elvestuens komité skal blant annet besøke den skotske oljehovedstaden Aberdeen, hvor de norske gjestene kan trøste seg med at oljekrisen er betydelig verre enn i Stavanger.

Opp som en løve

Årsaken til at norsk fotball ikke har vært i støtet i det siste, er at norske fotballedere har vært travelt opptatt med en merkevareprosess om strategier og delmål, som hverken gir poeng eller avansement på FIFA-rankingen. En konsekvens av merkevare- prosessen er at Tippeligaen, som avisene siden 1990 har kalt Eliteserien, får navnet Eliteserien - og med en løve som logo, melder fotballpresident Terje Svendsen: «Inspirasjonen til løvesymbolet er hentet fra den norske riksvåpenet. Det er viktig for norsk fotball å ta et sterkt eierskap til egen merkevare. Dette handler om langt mer enn et navn og et grafisk uttrykk, men hvilke verdier vi ønsker å formidle, bli assosiert med og ikke minst etterleve.»

Dette kan umulig gå galt.