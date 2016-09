Under streken

Russerpresident

Det har ikke vært vanlig at amerikanske presidentkandidater roser russiske ledere og rakker ned på sitt eget lands president. Donald Trump gjentok like før helgen hvor imponert han er over Vladimir Putin og pekte på at presidenten har oppslutning på mer enn 80 prosent: «Han er en leder mye mer enn vår president.»

Trygt for små land som Norge å vite at USA og den frie verden er i de beste hender.

Boligmangel

70-åringen var lei av å leve sammen med kona og ranet derfor en bank for å få et annet sted å bo.

«Jeg vil heller i fengsel enn å være hjemme, sa Lawrence Ripple til kona under en krangel, ifølge amerikanske rettsdokumenter», melder NTB.

Deretter ranet han Kansas City Bank.

Det finnes smartere måter å skaffe seg et alternativt bosted på.

De fleste har tenkt

9,3 prosent av nordmennene planlegger ikke hva de skal handle av mat før de går i butikken, avslører avisen Dagsavisen under tittelen «Kjøper i blinde».

Det betyr at hele ni av ti altså stort sett følger en plan.

Dyrtid

«Slipp pusen til!», lød opp- fordringen til Aftenpostens lesere i et debattinnegg om astmamedisiner, skiløpere og pusting forleden dag. Ikke rart at mange blir allergikere og astmatikere.

For de tungnemme

Og nå sport. NTB melder:

«Serena Williams tok sin Grand Slam-seier nummer 308 da hun tok seg til kvartfinalen i US Open mandag. Hun slo Jaroslava Sjvedova 6-2, 6-3, og det var hennes Grand Slam-seier nummer 308.»

Så vet vi ihvertfall det.