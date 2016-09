Under streken

Samiske kaniner

«Russerne skulle vise hvordan samene på Kola levde, men temaparken var et sammensurium av kaniner, fleeceklær og indianske totempæler.»

Egentlig er det bare trist, dette NRK-referatet fra det årlige norsk-russiske kulturforumet i Murmansk fylke der 50 tilreisende fra Nord-Norge var med.

«– Det var fullt av kaniner. Vi aner ikke hvorfor de var der. Noen hadde åpne sår og så ut som om de var syke. Noen hvite rever gikk i bur, og skulle etter planen formere seg, slik at de senere kunne spise opp kaninene», uttalte en tydelig skuffet Kirsti Riesto, kulturmedarbeider fra Finnmark fylkeskommune.

Som en avslutning fikk deltagerne «mate desperat sultne reinsdyr med brød, og deretter låne syntetiske fleece-kofter for fotografering», men heller ikke dét ble positivt verdsatt av fylkeskommunens folk.

Forholder seg til det

Som meldt av TV 2 og en rekke andre medier kunne komiker Kristian Valen «ikke positivt bekrefte» at han hadde med seg en leketøyspistol da han iført kamobukser og caps var på vei ned i en kjeller på Aker brygge for å opptre som den tidligere politiforbundslederen Arne Johannessen i en sketsj. Men å gå i polemikk med et overvåkingskamera ønsket han ikke.

«– Dersom det viser seg at det er meg på filmen og at jeg har en leketøyspistol i hånden, så må vi bare forholde oss til det», fastholdt Valen i sin forklaring for Oslo tingrett.

Ord for dagen

«Som i et parforhold startet det med forelskelse, som etterhvert utviklet seg til ekte kjærlighet. Og i motsetning til mine forhold privat, har jeg klart å holde sammen med Frp.»

Robert Eriksson, selvbiograf