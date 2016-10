Under streken

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Slipper lett unna

Politikere har vondt for å gi ut sine memoarer uten å nevne Eirik Mosveen i VG. Frps Robert Erikson kalte ham «hyene, idiot og drittsekk». Eli Hagen kalte ham «liten, uflidd og usympatisk».

Jens Stoltenberg karakteriserer ikke personen Mosveen i sin nye bok, men beskriver arbeidsmetodene hans. Mosveen er kanskje en usympatisk hyene, men han jobber hardt. I et år presset han på for å få et intervju der Stoltenberg skulle fortelle om sitt liv som homofil. Det toppet seg høsten 1997, da Stoltenberg hadde pakket ut av Finansdepartementet og innredet nytt kontor på Stortinget.

«Mosveen slo seg nærmest til inne på kontoret mitt mellom pappeskene og ba meg snakke ut», skriver Stoltenberg.

Leserne må selv avgjøre om dette er idiotisk eller usympatisk.

Det står alltid et tog

Til manges overraskelse gikk livet videre før helgen, etter at NSB ble rammet av streik. Konsekvensene da 150 tog ble stående, viste seg å være overkommelige.

Det er ikke stort mer enn hva signalfeil, kjøreledninger og gretne sporvekslere fører til på en vanlig dag.

Et lite land i verden

I forrige uke ble Aftenpostens vinjournalist Geir Salvesen pensjonist. Det ble markert ved en enkel høytidelighet i redaksjonslokalene. Etter mottagelsen sukket EUs tidligere ambassadør Aneurin Rhys Hughes:

«Finnes det ett annet land i verden der den ledende avisens vinmedarbeider takkes av og det serveres bare kaffe?»