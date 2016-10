Under streken

TV- og lampeskjerm

Skuespiller Tuva Novotny sier til Dagbladet at hun foretrekker å leve et mest mulig anonymt liv uten oppmerksomhet fra omgivelsene. Da ville kanskje en jobb i e-tjenesten eller tekst-TV vært et bedre valg enn skuespilleryrket, men det var vel ikke slik hun mente det.

«Jeg skulle gjerne gjort som artisten Sia, og stilt med gardin eller lampeskjerm over hodet på alle bilder, sier hun og forteller at den eneste gangen hun har blitt starstruck, var da hun møtte artisten som aldri viser ansiktet på do under filmfestivalen i Venezia.»

Det er tydelig at møtet med artisten som aldri viser ansiktet på do under filmfestivalen i Venezia var en sterk opplevelse.

Varg i Vang

I en notis melder Aftenposten at det er observert ulv i Vang.

I samme notis opplyser Statens Naturoppsyn at det ikke er ulv i Oppland, der Vang er en av 26 kommuner.

Spørsmålet er om det er ulven eller oppsynsmannen som er mest oppdatert om hvem som er i Vang og ikke.

Varg i veien

Budstikka med en klar advarsel til leserne:

«Kortere dager kombinert med elgjakt øker faren for å treffe elgen i veien»

Hvorfor må folk absolutt tipse elgen om at jakten er i gang?

Nytt fra Østfold

Moss Avis melder at Sparebank 1 flytter hovedkontoret fra Moss til Rygge:

«Bygger signalbygg til en kvart million kroner.»

Nøkternhet er en dyd i Østfold.

Hørt på T-banen

«Skal si han Tom Tvedt fikk sagt det på Dagsrevyen forleden.»