Under streken

Nyere forskning

Nyere forskning viser at treningsoppdateringer på Facebook kan være et tegn på at man er en overdrevent selvopptatt person:

«Mennesker med narsissistiske trekk legger oftere ut oppdateringer om kosthold, trening og prestasjoner, ifølge ny studie.» Det er Bergens Tidende som presenterer disse opppsiktsvekkende funnene. På Facebook.

Det årnær sæ

TV-serien Nobel har fått god mottakelse, og Fredriksstad Blad har funnet forklaringen:

«To av tre klippere på NRKs storsatsing ’Nobel’ er fra Fredrikstad».

Nytt fra utlandet

Dagens Næringsliv har endelig funnet ut hvor det er lurt å plassere utenlandsformuene:

«Rike indonesere har i tiår plassert store hemmelige utenlandsformuer i utlandet.»

Verktøykasse-nytt

Innovasjon Norge ber regjeringen bla opp 332 millioner kroner for at norsk næringsliv skal lykkes i utlandet, skriver Finansavisen.

For de 332 millionene skal Innovasjon Norge utvikle en verktøykasse med designmanualer og ny logo.

Det er bare noen uker siden Norges Fotballforbund, som også strever med å lykkes i utlandet, fikk verktøykasse med designmanualer og ny logo – som skal gjøre underverker mot San Marino på Ullevaal i neste uke.

Fylkesvei 98

Finnmark Dagblad skriver om en fisker som mistet fangsten på fylkesvei 98 mellom Lakselv og Tana. Dette gikk hardt ut over en annen bil som ble truffet. Avisens overskrift er forbilledlig tydelig:

«– Ting fløy av tilhenger og traff bil, da idiot med båt på henger kjørte forbi i en helsikes fart».