Under streken

Eller omvendt

En buss i Frogn havnet utenfor veikanten og ble stående bom fast og sperre begge kjørefelt. Det var fredag ettermiddag, køene ble lange og mange ble irriterte. Bussjåføren fikk gjennomgå så kraftig på Facebook at Akershus Amtstidende tok opp saken på lederplass:

«En bussjåfør som gjorde en menneskelig feil blir utsatt for ukvemsord og nærmest hengt ut som en forbryter på Facebook. (...) Å bli straffet med hets i sosiale medier er en tung byrde som ikke var fortjent,» skriver avisen, som avslutter med at «noen brukere av Facebook burde ta seg et kurs i nettmobbing».

Eller snarere tvert imot, for å sitere Darwin P. Erlandsen, en legendarisk president fra de samme traktene.

Målbevisst

Aftenposten skriver om Oslo maraton:

«20.600 løpere hadde meldt seg på denne gangen, omtrent 17.000 kom i mål. De fleste av disse dukket ikke opp til start, av ulike årsaker.»

Å komme i mål uten å ha startet er en imponerende prestasjon.

Se deg i speilet

Eivind Smith annonserer i DN for sitt foredrag «Se deg i speilet», som «Spesial skrives for deres bedrift, mye faglig innhold, arbeidesglede og inspirasjon.»

Noen synes kanskje kr 38.000 + moms er dyrt for halvannen times prat, men på sin nettside gir Smith gode garantier:

«Med fokus på salg, drift, service og glede, med garanti om stående applaus når jeg er ferdig.»

God på ski

Om Joachim Rønnebergs skibragder skriver Afternpåosten at han « … gikk deretter på ski til Sverige, og derfra til England.»

En større prestasjon enn aksjonen på Vemork!