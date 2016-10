Under streken

Det skal han ha

Landslagstrener Per-Mathias Høgmo har hatt en vanskelig tid, og i VG slår kommentator Knut Espen Svegaarden fast:

«Høgmo er dårligere enn Drillo i alt.»

Si ikke det, etter hva vi har hørt skal Høgmo være bedre til å synge.

Økonomisk analyse

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er svært skuffet over kulturministerens forslag til kringkastingsavgift for 2017:

«Det er jo helt åpenbart at NRK får gjort mer for mer penger og mindre for mindre penger.»

Den satt.

Galleri Oslo

Bussterminalen i Galleri Oslo skal fikses på og bygges om for 60 millioner kroner, skriver Aftenposten.

Ansiktsløftningen gjelder også Galleri Oslo, som gjennom snart 30 år har fått mye kjeft og flere ganger er blitt kåret til byens styggeste bygg.

Det er lett å kritisere og være sur, men dem som husker åpningssekvensen av underholdningsprogrammet For galleriet på NRK i 1991, da program- lederne Per Ståle Lønning og Marit Christensen kom ned svingtrappen på Galleri Oslo mens de mimet til Natalie og Nat King Coles Unforgettable, må erkjenne at det utskjelte bygget også har gitt oss noen sjeldne og helt uforglemmelige øyeblikk.

For lite utstyr?

I sommerens utgave av gratis-avisen Norefjellmagasinet annonserer en jernvarehandel og bensinstasjon på Noresund for sitt svært mangfoldige varesortiment:

«For lite utstyr? Problemer med utstyret? Vi har det du trenger!».

Budskapet er illustrert med et bilde av en sparsomt antrukket blondine med en diger motorsag i hendene - og firmaet bak annonsen er Stake AS.