Under streken

Peter Morgan / X00194

Dannet språk

Presidentkandidat Donald Trump er som en fin vin, han modnes sent. Som 59-åring deltok han i den typen samtaler de fleste gutter blir ferdig med på rekruttskolen.

Men nå, 11 år senere, er han omsider klar til å bli president i USA. Forhåpentligvis betyr det at amerikanske medier i fremtiden kan sitere det han sier. I helgen har TV-stasjonene lagt inn pipelyder når de spiller av stemmen hans, og avisene siterer ham på denne måten: «F**k» og «Pu**y». VGs kommentator Anders Giæver er like høyverdig når han skriver om Trump at «han snakket om å tvangskysse kvinner og gripe dem i f***a.» Ikke alle Giævers kolleger er like opptatt av å skåne leserne for vulgariteter. I en annen artikkel siterer VG lydbåndet slik: «Jeg prøvde, men hun var faen meg gift». Det er en oversettelse som viser at VG ikke går av veien for å bruke kraftuttrykk, særlig med tanke på at dette var en av de få setningene i båndopptaket der Trump ikke brukte tabuord, han bare slo fast at offeret var gift.

En rolle for Bush

Satireprogrammet Saturday Night Live fant to ting å glede seg over etter at båndopptakene ble kjent. Først og fremst spiller omsider familien Bush en rolle i valg-kampen. Programleder Billy Bush, som fniser infantilt og oppfordrer Trump til å fortsette, er fetter av tidligere president George W. Bush og tidligere presidentkandidat Jeb Bush. Dessuten har Donald Trump, som ble 70 år i juni, gjentatte ganger klaget over at mikrofonene er stilt for lavt når han får ordet. Men denne gangen kan han ikke klage.