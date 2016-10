Under streken

Ufin mann på tog

«Mann var ufin mot konduktør - og det ble ikke bedre da politiet kom», melder Gjengangeren i Horten, den kanskje eneste avisen i landet som i de senere dager har valgt å omtale en togpassasjer som ikke har vært rammet av streik.

Mannen gikk av på Skoppum.

Bønder feid unna

Bergenseren som forleden slo en fransk tilreisende til blods i Oslo Spektrum, til stor glede for statsministeren og kultur- ministeren, har møtt pressen på Tjuvholmen.

«Cecilia Brækhus tar imot Dagbladet i vestibylen på hotellet og har nettopp mistet mobiltelefonen ned på et stort sjakkbrett og feid unna noen bønder. (...) Boksedronninga holdt på å tekste til noen, samtidig som hun startet å prate med Dagbladet.»

I februar er det Klara Svensson, en bygdejente fra Skåne, som skal feies overende.

Kvinne under teppe

En kvinne i Bergen «fant en ukjent kvinne under et teppe i stuen». Ingen stor nyhet dette, men heller ikke noe som Bergens Tidende har ønsket å feie under teppet.

De smarte er late

«Å være lat er et tegn på høy intelligens», melder Nettavisen etter nok en saumfaring av utenlandsk forskning.

«Resultatet er publisert i Journal of Health Psychology, og regnes å være ‘av stor betydning og med robuste data’. Forskjellene var derimot ikke synlige i helgene, noe forskerne ikke har klart å gi en forklaring på.»

Den manglende forklaringen antas å henge sammen med ren og skjær latskap fra forskernes side.