Under streken

Petter venneløs I

Klassekampen hadde nylig portrettintervju med BI-professor Petter Gottschalk, hvor det fremkom at han har så lett for å legge seg ut med folk at han snart ikke har venner igjen. Han kan si de merkeligste ting til folk, helt uten å bli flau selv.

«Jeg orker ikke når hytte- naboen kommer bort og spør ’når kom dere opp, da?’, ’hvor mange dager blir dere, da?’. Da svarer jeg heller ’jøss, du har lagt på deg!’»

Petter venneløs II

Årsaken til BI-professor Gottschalks direkte stil og ufine kommentarer, er en dyp aversjon mot det han opplever som kjedelige samtaler. Han gidder for eksempel ikke å snakke om Donald Trump. Men det fins også temaer han liker å ta opp:

«Jeg liker tabuer. Jeg pleier å spørre folk hvor mye de tjener og hvor ofte de onanerer.»

Han liker altså ikke å snakke om Trump, men det faller helt naturlig å snakke som Trump.

Salige er de tålmodige

Norsk presse var passe ned- latende overfor sanmarinernes gledesscener da de utlignet mot Norge på Ullevaal.

Laget til San Marino (manglet tre spillere som ikke fikk fri fra jobben) er som Norge, dårlige.

Men den lille enklaven med 33 000 innbyggere er verdens eldste republikk med verdens eldste grunnlov, mens lands- laget trolig har verdens mest tålmodige supportere:

«Vi må sikkert vente 15 nye år for å se et nytt bortemål. Vær glad du er i live for å bevitne dette magiske øyeblikket,» meldte supporterne på Twitter.

La det være klart, dette er ikke medgangssupportere.

Førerløse busser

Flere steder i landet foregår det testing med førerløse busser, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil endre lovverket og til- late førerløse busser allerede i 2017.

Det som trengs er førerløse tog - og det haster!