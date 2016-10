Under streken

All PR er ikke god

Markedsføring er kompliserte greier og det er dessverre lite som tyder på at plateselskapet Starbox fra Ålesund lykkes 100 prosent når videoen til sangen Like me av artisten Samsaya presenteres på denne måten:

«Samsaya er i særklasse blant de feteste kvinnelige artistene vi har her til lands.» Etter å ha sett videoen med Samsaya kan vi slå fast at dette helt klart må kalles villedende markedsføring.

Vellykket ordspill

Mannen bak Wordfeud-appen, Håkon Bertheussen fra Tromsø (33), gjør det svært bra økonomisk. Ifølge de ferske ligningstallene har han en formue på 48,2 millioner kroner, som er en femdobling fra året før.

Suksess, bokstavelig talt.

Bob, Bob

DN har intervjuet forfatter Frode Grytten, som synes det var på høy tid at Bob Dylan fikk nobelprisen i litteratur.

På spørsmål om hvordan man kan overleve en Dylan-konsert idag, «Det blir mye breking?», svarer Grytten:

«Det er ikke solid alltid. En får bare drikke seg kanon og prøve å komme gjennom det!» Lønnsomhet

Det er en kjent sak at folk nordpå er mer direkte i språkbruken enn puslete søringer. Dette kom tydelig frem da nettavisen Bodø.nu presenterte ligningstallene. En artikkel om at Bodøs gynekologer tjener gode penger, hadde denne overskriften:

«Fette lønnsomt!»

Håndbagasje

Aftenposten skriver om hvor mye håndbagasje man kan ha med seg på flyreisen. Vekten varierer fra 5 til 10 kilo, men et islandsk lavprisselskap skiller seg ut når det oppgis å tillate hele 110 kg i bagasjehyllen.

Selskapets navn?

Wow Air!