Under streken

Har annet å gjøre

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har «allerede rukket å besøke Rwanda, Kongo, Svalbard og USA denne høsten», melder NTB. Da han var hjemom i Norge et øyeblikk, deltok han på Nytt på nytt.

Kanskje er det nettopp derfor Helgesens departement er det eneste som i høst ikke sender noen saker over til Stortinget slik at politikerne der har noe å stelle med frem mot jul.

Feilskrevet

Lørdag var Helgesen til stede i Rwanda der det ble inngått en stor klimaavtale. Øverst på Aftenpostens EDB-utgave, aftenposten.no, var overskriften lørdag ettermiddag: «Helgensen: Én av tidenes viktigste klimaavtaler». Artikkelen rett under handlet om såkalt intimkirurgi. Den var illustrert med en fargerik og uhyre detaljert tegning av det kvinnelige kjønnsorgan en amerikansk presidentkandidat sa han kunne beføle uten å bli irettesatt. Antall klager på statsrådens feilstavede navn: Null.

Dope

Den nevnte presidentkandidaten antydet i helgen at hans motstander må ha brukt «prestasjonsfremmende stoffer» under forrige debatt. «Jeg syns vi skal ta en dopingtest før debatten», sa kandidaten. Presidentspiren gikk imidlertid ikke så langt som å hevde at rivalen hadde brukt munnsårsalve.

Blowin’ in the wind

En av Aftenpostens svenske tipsere er ekstra forvirret - vedkommende er tross alt svensk - etter begivenhetene forrige uke og stiller et betimelig spørsmål: «Det måste ha skett en allvarlig förväxling: det är väl Dylan som är dopad och Johaug som ska ha Nobelpriset!?!»