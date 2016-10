Under streken

Hverdagsliv

En av årets store politiske debatter i Nord-Aurdal er ifølge Avisa Valdres «alkoholpolitisk handlingsplan». Hovedutvalget i kommunen går inn for å nekte «skjenkebevilling til steder som har konsepter av typen stripping, erotisk dans, toppløsservering».

Nå er likevel behandlingen av handlingsplanen enda en gang utsatt etter at Høyres Ingvill Fjellstad Bø (H) oppdaget at saken ikke hadde vært innom eldrerådet.

«Mange eldre selger villaeiendommene sine og kjøper leiligheter i sentrum», sa hun.

Det opplyses ikke hvor stor interessen er blant disse eldre for å drikke alkoholholdige drikkevarer mens de overværer danseforestillinger med beskjeden påkledning.

Lyskilder

TV2-direktør Olav Sandnes slo på NRK P2s kulturnytt et slag for statsstøtte til seg og sine: «I Norge har vi en av de mest opplyste befolkningene i landet». Med en skikkelig lyspære kunne kanskje strålene nådd også en og annen utlending.

Høy på strå

Republikaner-toppen Paul Ryan har fått mye pepper i år for å være for Donald Trump, for å være imot Donald Trump og for ikke å mene noe om Donald Trump. I flere Aftenposten-artikler tituleres han imidlertid som «Republikanernes høyeste rangerte folkevalgte, speaker...».

Lesere undrer på hvorfor høyden hans er relevant, men det kan til avisens forsvar her nevnes at Ryan i 7. klasse på St. Marys Catholic School i Jamesville spilte på basketballaget.

Quiz for absolutt alle

Fra Aftenpostens quiz-spalte tirsdag: «Hvilken artist er aktuell med albumet?» Svar: «Ikke tenk på det».