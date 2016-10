Under streken

Hvordan gahr det?

Ap-leder Jonas Gahr Støre preget førstesidene fredag. I VG proklamerte førstesiden: «DERFOR gikk vi jevnlig i PARTERAPI». For de av våre lesere som ikke fikk lest VG; svaret var: «Skal vi gjøre dette for å vekke oss selv litt?».

I Dagbladet var førstesidetittelen: «5 spørsmål Jonas IKKE KAN SVARE KLART på». Kan hende overskriften «5 spørsmål Jonas kan svare klart på» hadde solgt flere aviser. I januar ble Støre kåret til årets tåkeprater for følgende utsagn til Dagens Næringsliv om å motta Dalai Lama og det kinkige forholdet til Kina:

«Det er hypotetisk. Hvis jeg blir statsminister, skal jeg tenke gjennom det. Jeg vet at rundt slike spørsmål er det så mange spørsmål en regjering må ta stilling til og vurdere. Det er ikke noen automatikk i at man må gjøre det. Svaret kan være ja og svaret kan være nei.»

Prøveskyting

Flere forbund vil ha et LO-nei til oljeboring i Lofoten. NTB melder: «NTL-topp tror ikke Lofoten sprenger LO».

Men på Youngstorget er litt fagligpolitisk seismikkskyting tydeligvis helt akseptabelt.

Hverdagsliv

Kommunene får alltid kjeft for ikke å ha nok. Enten har de ikke nok lærere, nok barnehageplasser, nok fritidsklubber, nok helsesøstre eller de har ikke nok sykehjem. Derfor er det ekstra gledelig å kunne sitere Sarpsborg Arbeiderblad: «Med andre ord har Sarpsborg nå nok gravplasser i uoverskuelig framtid.»

Norsk idrett

Aftenposten: «Norske langrennsløpere tar medisiner i smøretraileren under skirenn».

Det er vel helt naturlig når de skal smøre leppene.