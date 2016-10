Under streken

Halleluja

Twitter-kommentar til debatten rundt pengeglade predikanter:

"Folk er faen meg dumme. Man kan ikke ta på TV-en for å bli helbredet. Må jo forstå at signalet kommer inn via dekoderen. Den skal man ta på".

Til forveksling

En leser reagerte slik da han så bildet av Kripos-advokat Håvar Underland i Kripos:

"Dynamitt-Harrys sønn valgte en annen levevei".

Verksted neste

"Trur det må væra noe gærent med bilen min", fastslår SVs Karin Andersen på Twitter etter å ha lest følgende argumentasjon for at kvinner ikke bør kjøre bil:

"When a woman is driving she's exposed to vibrations, this shakes her vagina, she will feel sexual euphoria & this is Haram".

Verre enn før

Statoil-sjef Eldar Sætre skal på en pressekonferanse om de dårlige tider i selskapet ha sagt at "Vi har nå de laverste kostnadene vi har hatt på norsk dokkel siden 2007", melder Aftenposten.

Enten lider Sætre av sviktende diksjon, eller så sliter Aftenposten stort med retteprogrammet sitt.

Liker ikke penger

Fra nyttår vil DNB ta seg betalt 10 kroner hver gang folk skal ta ut noen av pengene sine fra en av finansgigantens minibanker. Én begrunnelse som gis, er at stadig færre bruker minibankene.

Så da gjelder det å sørge for at det blir enda færre.

Helt vilt

"Hvert eneste år krymper bestanden av ville dyr med 21prosent. Siden 1970 er antall ville dyr i verden mer enn halvert, melder WWF", ifølge NTB.

Men de villeste av alle dyrene går fortatt løs. Akkurat nå befinner det seg ca. 7,4 milliarder av oss på den lille planeten Jorden.