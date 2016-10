Unge voksne sliter mer med søvnen

20 prosent av alle som deltok i undersøkelsen, som Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) står bak, hadde insomni, altså problemer med å få sove om natta.

Men i alderen 18 og 30 år var det aller høyest forekomst; hele 26 prosent.

Tallene er høyere enn det tidligere undersøkelser har vist, forteller Bjørn Bjorvatn, professor og leder av kompetansetjenesten.

– Forekomsten av søvnproblemer er høyere enn vi trodde, og det er overraskende at det er en økning særlig blant de yngre. Tidligere har vi trodd at problemene øker med alderen, sier han til NTB.

Fakta: Insomni *Søvnløshet (insomni) er den vanligste søvnforstyrrelsen. *Kjennetegnes ved dårlig eller lite søvn. Kan skyldes vansker med å sovne, urolig nattesøvn eller at man våkner tidlig. Noen opplever alle plagene, andre bare en av dem. *Minst tre dårlige netter per uke er nødvendig for få diagnosen. *Søvnløsheten fører til tretthet, konsentrasjonsvansker, humørsvingninger og nedsatt funksjon på dagtid. *Kognitiv atferdsterapi anbefales framfor medisiner for å behandle insomni. *Det finnes også andre typer søvnforstyrrelser: Snorking og søvnapné (pustestans), døgnrytmeforstyrrelser, hypersomni (problemer med å holde seg selv våken) er noen av dem. Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Til sengs med mobilen

Han presenterte resultater fra en undersøkelse om nordmenns søvnvaner på konferansen zzz2016 tirsdag.

Via telefon er et representativt utvalg av befolkningen blitt spurt en rekke spørsmål om søvnvaner, inkludert ulike symptomer på insomni. Undersøkelsen sier ikke i seg selv noe om årsaken til at så mange nordmenn mellom 18 og 30 strever med insomni.

– Noen spekulerer på om det har sammenheng med at det er den gruppen som bruker elektroniske medier mest, sier Bjorvatn.

62 prosent i den yngste gruppen (18-30 år) opplyser at de bruker mobilen eller andre elektroniske dingser i sengen hver eneste dag, noe som er høyere enn i andre aldersgrupper.

Bjorvatn nevner også andre mulige årsaker: Stress knyttet til skole og studier, at man har små barn, eller opplever tidsklemme.

Ikke nok hjelp

Undersøkelsen viser også at kvinner oftere har søvnproblemer enn menn.

Lignende undersøkelser fra tidligere har vist at om lag 13 prosent av befolkningen lider av insomni.

Bjorvatn mener de høye tallene i denne undersøkelsen tyder på at mange ikke får tilstrekkelig hjelp for problemene.

Det er den enkelte selv som må kjenne på om problemene er så store at det er behov for å søke hjelp, mener han. Men hvis man opplever at søvnproblemene går utover skole eller arbeid, kan det være lurt.

Å skru av mobilen kan være et viktig tiltak, særlig for yngste, som gjerne opplever et sosialt press om å være på.

Fakta: Råd mot søvnproblemer *Legg deg til samme tid hver kveld og stå opp til samme tid hver morgen, også i helgen. *Få minst 30 minutter med dagslys daglig, helst tidlig om morgenen. *Ikke drikk kaffe, te eller cola etter klokka 17. *Det er viktig med regelmessig mosjon, men avslutt minst tre timer før du skal legge deg. *Unngå legge deg sulten, men spis heller ikke et stort måltid rett før sengetid *Ikke ta med mobil, PC eller nettbrett i senga *Sett av tid om ettermiddagen eller tidlig på kvelden hvor du tenker gjennom det som bekymrer deg. Unngå å ta med problemene til sengs. *Det anbefales ikke å bruke alkohol som sovemedisin. Alkohol gjør det lettere å sovne, men gir dårlig søvnkvalitet. *Dersom du våkner om natta: Unngå å se på klokka. Lær deg en avspenningsteknikk du kan bruke til å sovne igjen. Må du opp en tur, unngå å utsette deg for sterkt lys. (Kilde: Bjørn Bjorvatn, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.)

God behandlingseffekt

Han forteller at det er mange muligheter for å få behandling, dersom man strever med å få sove om natta.

– Det er veldig godt dokumentert at kognitiv atferdsterapi har effekt på insomni, sier han.

Slik behandling kan man få hos fastlege eller spesialist, men det fins også selvhjelpsbøker og behandlingstilbud på internett.

Tre søvnregler

Han har også disse rådene for å forebygge søvnproblemer:

Ha god døgnrytme, gå og legg deg til samme tid hver dag.

Unngå koffein om kvelden.

Ikke ligg lenge i senga å vri deg om du ikke får sove. Da er det bedre å stå opp