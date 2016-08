Urnen ble meldt stjålet i 2014. Nå er den funnet i en annens grav.

Det er Trønder-Avisa som i onsdagens papiravis skriver om urne-mysteriet i Steinkjer kapell.

Det er to år siden urnen til en avdød kvinne ble meldt stjålet. Familien skulle samles for å spre asken utover vannet, i tråd med avdødes ønske, da de fikk beskjed om at urnen var forsvunnet fra kapellet.

Nå er kvinnens urne funnet i en grav hvor den ikke hørte hjemme. Funnet ble gjort etter at en annen urne ble funnet bortgjemt og innelåst i en safe ved kappelet, skriver Trønder-Avisa.

Innelåst urne funnet under intern opprydding

Etterforskningsleder Leif Gundersen ved Steinkjer politistasjon bekrefter overfor Trønder-Avisa at tyverianmeldelsen fra 2014 anses som oppklart. Det var ifølge Gundersen ingen grunn til at den andre urnen skulle låses inn i en safe.

– Foreløpig er det ingen som kan si noe om hvorfor den sto i safen, sier han til avisen.

Urnen ble oppdaget da en kirkeansatt skulle rydde i kapellet i sommer. Hver urne er merket med avdødes navn og et eget nummer. Navnet på urnen i safen var identisk med en person hvis urne allerede skulle ha vært gravlagt.

Da graven ble åpnet, ble den forsvunne urnen fra 2014 funnet. Trønder-Avisa skriver videre at de kirkeansatte skal ha byttet om de to urnene, samt varslet familiene og politiet.

- En sak mellom oss og pårørende

Kirkeverge Gunnvald Granmo ønsker ikke å svare på avisens spørsmål om hvorfor urnen ble plassert i safen.

– Kirkevergen er av den oppfatning av at dette er en sak mellom oss og pårørende, skriver hun i en e-post til Trønder-Avisa.

Familien til den avdøde kvinnen ønsker heller ikke å kommentere utviklingen i saken.