Utkjørt etter å ha jobbet over 1000 timer overtid i løpet av ett år

Etter å ha lest om Arbeidstilsynets reaksjon mot Stangeland Maskin, reagerte han. "Thomas" har vært ansatt i Stangeland-selskapet Nordic Crane, og kan fortelle om omfattende overtidsbruk over flere år.

– Jeg hadde over 1000 timer overtid på ett år. Det var helt vilt. Jeg jobbet om nettene og fikk kjeft hvis jeg ikke var på jobb morgenen etter. Det resulterte i at jeg ble sykemeldt i lang tid. Da bestemte jeg meg for å slutte i Nordic Crane, sier mannen, som vil være anonym.

Foran ham på bordet ligger en bunke med timelister og lønnsdokumentasjon. For noen uker er timelistene ført dobbelt. Den praksisen er noe av det samme Arbeidstilsynet fant etter et tilsyn hos Stangeland Maskin, der en ansatt hadde to timelister som gjorde mulig for ham å gå doble skift.

For Thomas viser en liste over 100 timer arbeidstid på 14 dager, en annen nesten 150 timer. Noen dager var han på jobb nesten hele døgnet.

Les tilsvaret til Nordic Crane nederst i saken.

– Skjult utbetaling

Arbeidsmiljøloven tillater 200 timer overtid for et år, med mulighet for 100 timer til med avtale med tillitsvalgt.

– Jeg jobbet mer overtid enn det som er lov. De timene fikk jeg beskjed om å føre på et eget skjema. Så fikk jeg dem utbetalt som andre ting.

Han peker på et tillegg for en type arbeid han aldri utførte. En lønnsslipp viser at han i desember fikk utbetalt over 700 tillegg i denne kategorien, samtidig som antall ordinære overtidstimer lå helt oppunder 200. Et annet sted fikk han utbetalt rundt 50.000 kroner som en bonus.

– Begge er skjult overtidsbetaling. For to ukers arbeid hadde jeg en gang over 80.000 kroner i lønn. Min vanlige grunnlønn var på rundt 20.000 for samme periode, sier mannen.

Ikke overrasket

Nå har han vist dokumentasjonen til LO og Fellesforbundet, som reagerte umiddelbart med å varsle Arbeidstilsynet. Avdelingsleder Odd Inge Godhavn i Fellesforbundet er skremt av saken. Han har sett dokumentasjonen Thomas har og håper nå at saken får et etterspill.

– Dette stiller spørsmål ved hvordan Arbeidsmiljøloven blir fulgt opp, og om enkelte bedrifter i hele tatt bryr seg. Noen ganger får en inntrykk av at de tror loven bare er veiledende. Men det er faktisk norsk lov. Med den dokumentasjonen som finnes i denne saken, håper jeg Arbeidstilsynet reagerer. Vi kan ikke ha det sånn som dette, sier Godhavn.

LO-sekretær Solfrid Lerbrekk er også skremt, men ikke overrasket.

– Vi hører fra flere hold at det er mye skjult og ulovlig overtid i entreprenørbransjen. Det er en fryktkultur, der ansatte blir advart mot å organisere seg. Og flere bedrifter har bare tariffavtale for fordelene den gir med økt overtid og mulighet for nattarbeid, men egentlig bryr de seg ikke om det som står der og arbeidstakermedvirkningen fungerer ikke.

Beskytte helsen

Tilsynsleder Guro Fykse i Arbeidstilsynet viser til at de har fått inn tips om ulovlig overtidsbruk i Nordic Crane, men at de ikke har fått sett nærmere på saken.

– Med forbehold om at vi ikke har hatt en gjennomgang av den aktuelle saken, så kan jeg si at hvis det er tilfelle med 1100 timer overtid, så er det alvorlig brudd på arbeidsmiljøloven, sier hun.

Fykse forteller at de fra tid til annen får inn tips om utstrakt overtidsbruk fra bygg- og anleggsbransjen, men også andre bransjer.

– Generelt kan jeg si at Arbeidsmiljøloven skal følges når det gjelder arbeidstid. Vi har lovverket for at det skal beskytte den ansattes helse. I tillegg kan dette også få konsekvenser for andres sikkerhet, sier Fykse.

Nordic Crane avviser ulovlig overtid

Daglig leder i Nordic Crane Vest, Roy Otto, sier at dette er noe som er helt ukjent for ham, og at han ikke har hørt noe om denne saken.

– Dette er alvorlige beskyldninger. Det er så langt fra sånn vi driver, at dette avviser jeg totalt. Dette er ikke i tråd med firmaets praksis, sier han.

Aftenbladet har informert Otto om den framlagte dokumentasjonen, og også Fellesforbundet har vært i kontakt med Nordic Crane.

– Vi forholder oss til lovverket. Vi driver en seriøs butikk. Det han sier må han stå inne for selv. Men jeg mener at hvis arbeidsforholdene var på dette viset, hadde vi visst om det. Her har vi folk som har jobbet i både 20 og 30 år, sier Otto.