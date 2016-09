Sverige 2008: Tusenvis av svensker fyller gatene for å protestere mot det som blir kalt FRA-lagen.

Loven åpner for at alle svenskers kommunikasjon med utlandet via telefon og internett kan overvåkes av Forsvaret. Både hvem svenskene har kontakt med, og innholdet i kommunikasjonen kan overvåkes.

Norge 2016: Forsvarsdepartementet setter ned et utvalg for å vurdere en lignende lov.

Aftenposten kan nå avsløre at utvalget anbefaler norske myndigheter å gå inn for en slik overvåking. Det blir nå opp til Forsvarsdepartementet å vurdere om forslaget bør tas til Stortinget.

E-tjenesten vil kunne få innsyn i innholdet i tele- og datatrafikk som krysser Norges grense. Dette gjelder ikke bare for nordmenn som er mistenkt for noe kriminelt, men alle.

I Sverige får e-tjenesten tilgang på dataene gjennom tele- og dataselskapene.

Overvåkingen vil kunne inkludere all informasjon vanlig nordmenn har på mobilen når man tar backup av den i en nettsky. I tillegg vil den kunne omfatte kontakt på sosiale medier mellom nordmenn, fordi kommunikasjonen går via servere i utlandet.

I hovedsak er det trusselen fra cyberangrep og terrorisme som gjør at utvalget mener det de kaller «digitalt grenseforsvar», er nødvendig.

Sak fra i vinter: Regjeringen vurderer å la E-tjenesten få overvåke din internettbruk

Grafikk: Ane Hem

Ikke bare metadata

Altså er det ikke bare lagring og overvåking av hvem du har kontakt med, men også innholdet i det du skriver eller snakker om, som skal kunne overvåkes av den norske etterretningstjenesten, mener utvalget.

E-tjenesten har tidligere tatt til orde for at den bør få tilgang til tele- og datatrafikk slik at trusler kan avdekkes og terrorister tas.

I mandatet fra forsvarsminister Ine Marie Søreide Eriksen skulle utvalget blant annet vurdere hvordan et slikt tiltak står opp mot personvern og menneskerettigheter.

Også mekanismer som motvirker formålsutglidning, skulle vurderes. Formålsutgliding kan være at flere myndigheter enn E-tjenesten senere vil ha nytte og ønske om å få tilgang på informasjonen.

Fakta: Dette er utvalget Utvalget har vært ledet av professor Olav Lysne. De andre medlemmene har vært advokat Christian Reusch, advokat og leder i Personvernnemda Eva Jarbekk, avdelingsdirektør Einar Lunde i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og pensjonert kontreadmiral Trond Grytting.

Hva vil loven bety?

I dag blir nordmenns kontakt med utlandet snappet opp og undersøkt av blant annet svenskene, britene, amerikanerne og trolig også danskene.

Den store forskjellen nå er at også den norske etterretningstjenesten direkte kan få innsyn i informasjonen som krysser Norges grenser, gitt at utvalgets forslag blir vedtatt i Stortinget.

Samtidig kan god kryptering av informasjonen som sendes, beskytte mot den militære overvåkingen. Iallfall innholdet - krypteringen greier nødvendigvis ikke å skjule metadata om hvem og når du kontakter noen.

Data som ikke er kryptert, altså sendt uten beskyttelse, vil også kunne overvåkes av E-tjenesten. Det inkluderer når du sender ukrypterte eposter eller bruker ukrypterte nettsider. Både Facebook og Google har krypterte tjenester, så det betyr at hva du skriver på Facebook og Google ikke nødvendigvis blir overvåket.

Etter at E-sjefene foreslo denne overvåkingen i fjor gikk alle de borgerlige partiene i Norge imot forslaget, inkludert regjeringspartiene Høyre og Frp.

Har du tips til saker om personvern eller overvåking? Tips Aftenpostens journalist her på epost. Har du sensitiv informasjon kan du også bruke kryptert PGP-e-post

KIERAN DOHERTY / Reuters, NTB scanpix

Dette er begrensningene

Etter det Aftenposten kjenner til, mener utvalget at alle data skal slettes etter en viss tid, og at søk i informasjon som er vanskelig å filtrere, må godkjennes av en domstol på forhånd.

Utvalget mener også at det må være en tilsynsfunksjon som har innsyn i all bruk og søk, og at bruken er underlagt kontroll av norske domstoler.

De anbefaler også at materialet som kommer herfra, aldri skal brukes som bevis i straffesaker.

Fakta: Heftig debatt i Sverige FRA-loven som gir det svenske forsvarets etterretningstjeneste mulighet til å lytte på innholdet av data- og telefontrafikken, førte til flere demonstrasjoner hvor tusenvis gikk i svenske gater. Flere medlemmer av partier som tilhørte den borgerlige regjeringen stemte også mot eller unnlot å møte opp under avstemningen. Til tross for at den rødgrønne opposisjonen stemte mot, gikk det likevel gjennom Riksdagen i 2008. Og loven trådte i kraft i 2009, med flere forbehold som skal sikre personvernet til uskyldige. Blant annet får den svenske e-tjenesten ikke lese epost hvor både avsender og mottaker er i Sverige. Men i 2012 ble loven utvidet slik at også svensk PST kan få tilgang til informasjon fra den militære etterretningstjenesten. Etter Snowden-avsløringen i 2013 kom det fram at flere land, blant annet USA og Storbritannia gjør tilsvarende, men da uten samme demokratiske grunnlag som i Sverige. Her er spørsmål og svar på FRAs egne sider om den svenske loven.

Utvalget ser ikke for seg hvilke andre metoder E-tjenesten kan bruke for å få en god nok håndtering av cyberangrep og internasjonal terrorisme. Derfor anbefaler de overvåkingen. De mener også det vil være vanskelig for E-tjenesten å tilfredsstille kravene som stilles til dem uten avlyttingen av nett- og telefontrafikken som krysser grensene.

Klokken 15 i dag legges utvalgets rapport frem. Aftenposten vil følge fremleggingen.

Bakgrunnssak etter Snowden-avsløringene i 2013: Disse landene kan overvåke din nett- og telefonbruk

Solberg-regjeringen: Ypper med svenskene, men ikke britene og amerikanerne

Sak fra 2008: Söta bror ser deg

Regler ble avgradert: Slik kan E-tjenesten gi ut data om nordmenn

I 2012: E-tjenesten fikk et nytt spionprogram

Da de borgerlige var i opposisjon: Opposisjonen vil granske svensk overvåking av nordmenn

Den nye E-sjefen: Utviklingen i Russland kan på sikt utgjøre en stor trussel mot Norge

Skal ikke være så hemmelig lenger: Nå vil E-tjenesten ut av mystikken