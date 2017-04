Uvær stenger fjelloverganger

Statens vegvesen opplyser at tre fjelloverganger mellom Øst- og Vestlandet er stengt. Det gjelder riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 Hol-Aurland og fylkesvei 53 Tyin-Årdal. Også riksvei 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av uvær.

I nord er riksvei 6 stengt over Saltfjellet. Meteorologisk institutt sendte torsdag ut Obs-varsel om nordvestlig liten storm og vanskeligere kjøreforhold på Saltfjellet, melder NRK.

– Natt til fredag og fredag morgen ventes vanskelige kjøreforhold på Saltfjellet på grunn av snøbyger og sterk vind. Det vil bli perioder med vestlig og nordvestlig liten storm, 22 sekundmeter, heter det i varselet.

Årsaken til vårstormen er lavtrykksaktiviteten i Norskehavet som gir store deler av landet en fuktig, skyet og kjølig helg. Det blir mye bygevær fra Vestlandet og helt nord til Troms.

Alle meldingene om stengte fjelloverganger gjelder «inntil videre», og det er ikke anslått noe tidspunkt for når veiene kan åpne igjen.