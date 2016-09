Uværet herjer Østlandet – vinden knuser trær og vinduer

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for store deler av Sør-Norge. Det er restene av den tropiske stormen Karl som gir mer vind og nedbør enn normalt.

Stig Henning Duaas i Oslo brann- og redningsetat forteller at de har fått mange meldinger om trær som har blåst ned i løpet av tirsdagskvelden.

– Vi har blant annet vært og ryddet opp i Jomfrustien der hvor et større løvtre hadde falt ned. Treet hadde falt delvis over et uthus og delvis over et inngangsparti.

Duaas forklarer at folk selv må ta ansvar for trær som faller ned, men at brann- og redningsetaten tar ansvar dersom treet har falt ned over en vei eller strømledning, eller dersom det er fare for store verdier eller mennesker.

Alle politidistriktene på Østlandet har tirsdag kveld meldt om trær som har blåst ned over veier.

I Oslo gjaldt det blant annet E18 ved Bygdøylokket, men der ble det ryddet ganske raskt.

Henning Carr Ekroll

Vindu falt ned i sentrum

I Oslo sentrum ble krysset Klingenberggata / Olav Vs gate sperret av tirsdag kveld, etter at et fasadevindu falt ned fra en bygning. Ingen ble skadet, men politi og brannvesen frykter at flere vinduer kan lide samme skjebne, og valgte derfor å stenge av fortauet.

På Vestlandet var det tirsdag ettermiddag ventet sørlig liten storm på kysten og i fjellet, før det på kvelden dreier over til sørvest, kortvarig full storm ved Stad. Nord for Boknafjorden er det ventet vindkast opp i 25-30 sekundmeter.

Fram til onsdag morgen ventes det mye nedbør, noen steder mellom 60 og 90 millimeter. I Oppland lyder værmeldingen på liten storm utsatte steder tirsdag ettermiddag og kveld, med vindkast opp i 25-30 sekundmeter.

Sent på kvelden er det ventet liten kuling på kysten, først i Agder, og så i ytre Oslofjord sent på kvelden. Noe inn fra kysten er det ventet vindkast opp i 20 sekundmeter.

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt flomvarsel med gult nivå for Vestlandet.

26 meter i sekundet

Ved 22-tiden blåste det sterk kuling, over 18 meter i sekundet, ved Færder fyr i Oslofjorden. Vinden kommer sør-sørvest fra og dermed er det fri bane rett inn fjorden.

Den sterkeste middelvinden målt fram til klokken 20 tirsdag var ved Gaustatoppen i Telemark, melder Meteorologisk institutt. Der ble det målt 26,1 meter per sekund. Så fulgte Kråkenes og Jølster-Kvamsfjell – begge i Sogn og Fjordane – med henholdsvis 25,7 og 24,7 sekundmeter.