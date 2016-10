VG: PST mistenker at Hussain drev IS-verving i fengsel

Det er VG som mandag skriver om de nye mistankene mot den kjente islamisten. Avisen får opplyst at den drapsdømte mannen har forklart seg for PST.

– Så lenge det ikke foreligger noen siktelse om dette, er det vanskelig å forholde seg til. Vi kan derfor ikke kommentere det, ut over å avvise det. Men skulle det være tilfelle, er det vel et godt argument for at han ikke bør sitte fengslet, sier Hussains forsvarer, John Christian Elden, til avisen.

Det nasjonale statsadvokatembetet ønsker ikke å kommentere opplysningene, men sier at det er stevnet noen flere vitner i saken som kan gi svar på om Hussain har brutt med miljøet eller ikke.

Torsdag starter straffesaken mot Hussain i Oslo tingrett. Der må han stå til rette for beskyldningene om terrorrekruttering og for å ha hjulpet fremmedkrigere med utstyr og rådgivning. Han er også tiltalt for å ha truet et vitne.

Hussain, som nekter straffskyld, har sittet i varetekt siden han ble pågrepet av sikkerhetstjenesten i desember i fjor.