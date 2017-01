Valpen Zelda rømte til skogs nyttårsaften - ble funnet etter to og et halvt døgn

Zelda er åtte måneder gammel og ble så skremt av fyrverkeriet nyttårsaften at hun rømte til skogs. Etter to og et halvt døgn ble det et rørende gjensyn i skogen utenfor Drøbak.