Væpnet politi rykket ut til Tøyen etter melding om slåsskamp

Politiet i Oslo skriver på Twitter at de har fått melding om at mellom 10 og 15 personer slåss på Tøyen. Politiet skriver at noen skal ligge på bakken og blir sparket.

Et øyenvitne sier til Aftenposten at han satt og koste seg på verandaen i det fine været da roen plutselig ble avbrutt.

– 2–3 stykker kom gående bortover veien mot Joker-butikken. Der sto to stykker klare og ventet på dem. Det så ut som den ene tok frem en machete og nærmet seg de andre. Da startet slåsskampen, og det kom det kom flere og flere til. Det var mange smell i hoder, og en som hadde et veldig blodig ansikt, sier vitnet.

Innstadsleder Erling Holstad sier til Aftenposten på stedet at mye tyder på at det var et oppgjør i et ungdomsmiljø.

– Vi har ikke helt oversikt, men på stedet ser det ikke ut som noen er alvorlig skadet, sier han.

Klokka 20.17 skriver politiet at de er på stedet med flere bevæpnede patruljer og ambulanser. Tre personer er trolig skadet. Flere av gjerningspersonene skal ha vært sett med kniver og macheter.

– Vi fikk melding 20.08 om at det var flere personer som sloss. Noen lå på bakken og ble sparket. Da vi kom til stedet, løp folk i alle retninger, men vi fikk kontakt med tre stykker som fremstår som skadd. Skadeomfanget er ukjent, men de ivaretas av ambulansepersonell, sier operasjonsleder Tor Jøkling til VG.

Politiet søker etter flere av personene i området.