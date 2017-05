Væpnet politi rykket ut til to masseslagsmål - én mann hadde machete

Politiet i Oslo fikk melding klokken 20.08 om at 10–15 personer slåss i området Sigurds gate - Gruegata på Tøyen og at noen ble sparket mens de lå nede på bakken.

– Det var ifølge vitner observert en machete og slagvåpen, så vi bevæpnet oss, forteller innsatsleder Erling Holstad til Aftenposten på stedet.

– En hadde veldig blodig ansikt

Et øyenvitne sier til Aftenposten at han satt og koste seg på verandaen i det fine været da roen plutselig ble avbrutt.

– To-tre stykker kom gående bortover veien mot Joker-butikken. Der sto to stykker klare og ventet på dem. Det så ut som den ene tok frem en machete og nærmet seg de andre. Da startet slåsskampen, og det kom det kom flere og flere til. Det var mange smell i hoder, og en som hadde et veldig blodig ansikt, sier vitnet.

Innstadsleder Holstad sier til Aftenposten at mye tyder på at det var et oppgjør i et ungdomsmiljø.

– Vi har ikke helt oversikt, men på stedet ser det ikke ut som noen er alvorlig skadet, sier han.

Politiet mistenker at slagsmålet var et oppgjør som var avtalt på forhånd.

- Det er miljøer som vi har en kjennskap til, så vi har politienheter som har kunnskap om dem og vil jobbe målrettet mot dem videre, sier Holstad.

Tre skadede, unge menn ble behandlet av ambulansepersonell på stedet. Flere av gjerningspersonene skal ha vært sett med kniver og macheter.

Avhørt på stedet

Da politiet kom til stedet løp folk i alle retninger, men man fikk altså fatt i de tre skadede. De ble avhørt av politiet på stedet etter at de først hadde blitt plastret av ambulansemannskapene. Etter avhør ble de sendt bort fra stedet.

Mens politiet fortsatt jobbet på åstedet, fikk man melding om masseslagsmål på Furuset. Flere patruljer avbrøt oppdraget på Tøyen og kjørte til det neste åstedet.

På Furuset fant politiet blant annet en ung mann som hadde bruddskader i ansiktet. Han fikk behandling av ambulansepersonell på stedet, mens politiet lette etter gjerningspersonene.