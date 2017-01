Etter en varm desember ser det ut til at kong vinter endelig melder sin ankomst. I hvert fall for en ukes tid.

Den første uken av januar skal det nemlig, ifølge meteorologene, blir klart, kaldt og hvitt på Østlandet.

Den første snøen kommer allerede tirsdag, og den blir trolig liggende hele uken og helgen igjennom.

– De første januardagene ser det ut til å bli sol, kaldt og det kommer til og med et lite snødryss i morgen, forteller Espen Biseth Granan, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt. Varselet gjelder østafjells.

En lys uke

Han understreker at det ikke er snakk om store mengder snø, men det vil snødekke, og den blir trolig liggende gjennom uken.

– Siden solen også snur nå, og vi får et hvitt lag, vil nok denne første januaruken føles lysere enn juleferien har vært her på Østlandet, sier Granan.

Fredag kommer det trolig mer nedbør, og det er stor sannsynlighet for at dette også faller som snø.

– Det er litt tidlig å si sikkert, men siden temperaturene skal være så pass lave gjennom hele uken er det grunn til å tro at nedbøren som kommer fredag vil lande som snø, i hvert fall i høyden. Muligens kan det falle som regn i byene, men det er foreløpig usikkert, sier Granan.

Hele uken vil det ifølge meteorologen være klart vær med høytrykk og nordavind og mye sol med temperaturer godt på minussiden. Torsdag kan de komme helt ned i minus 7 grader på Østlandet.

Det vil komme snø i store deler av resten av landet også tirsdag, både i fjellet og på lavlandet, melder meteorologen.

– Januarmåned er mer kjent for stabilt og kaldt vintervær enn desember, så denne første uken av året ser ut til å levere på det, sier Granan.

Olsen, Olav / Aasheim Anette

Varm desember

Kontrasten blir stor til desembermåneden vi nettopp har lagt bak oss. Fjorårets desember ser nemlig ut til å komme på topplisten over de varmeste desembermånedene.

De oppsummerende rapportene er foreløpig ikke klare, men ifølge meteorolog Stein Kristiansen i Klimaavdelingen til Meteorlogisk Insitutt har det vært satt varmerekorder over hele landet i desember 2016.

– Det mest spektakulære er Rygge i Østfold. De hadde en maksimumstemperatur på 13,6 grader i desember 2016. Det er den høyeste temperaturen som er målt i desember i Østfold fylke noen gang, forteller Kristiansen. Normalen for desember for hele landet er minus 5,8 grader.

Bjørge, Stein

Bjørge, Stein

14 grader ved Lyngør fyr

Også i Aust-Agder, Troms og Finmark har desember 2016 satt varmerekorder med helt opp til 14 grader ved Lyngør fyr i Aust-Agder.

– Dette er veldig høye temperaturer til desember å være. Flere stasjoner over hele landet har hatt temperaturer som ligger 5–6 grader over normalen, og flere 2–3 grader over normalen. Det viser at dette kommer til å bli en av de varmere desembermånedene, sier Kristiansen.

Den varmeste hittil på landsbasis var i 2006 som i gjennomsnittet lå 6 grader over normalen. Så høyt kommer vi nok ikke i år, selv om 2016 trolig kommer inn på topplistene, sier Kristiansen.

Les også: Uvanlig varme temperaturer i desember. Nesten sommervarme på Møre

Han forteller at det fra 2020 vil bli satt nye normaltemperaturer, og at de trolig vil ligge over normaltemperaturene vi måler etter nå.

– Den nye normalperioden blir fra 1991–2020. Vi vet at temperaturene stiger globalt, så dette vil nok medføre at normaltemperaturene blir noe høyere for fremtiden. I tillegg til at høsten vil vare lenger og våren begynne tidligere.

Mindre hvit jul

De lavtliggende områdene på Østlandet har knapt sett snøen i desember. Men årets gråe jul er ikke noe eksepsjonelt unntak, ifølge Kristiansen.

– Vi har gjort undersøkelser i 30-årsperioder tilbake til 1901. I tre av fire perioder har 8 av 10 hatt snø på julaften. Da må vi huske at mange bor i langt mer snøsikre områder enn lavtliggende byer.

Normalen er altså at 2 av 10 ikke får hvit jul. I den siste 30-årsperioden, som ble målt i 2014, var det 3 av 10 som ikke hadde snødekke julaften.

– Snødekke julaften har slik vi vurderer det vært nokså stabilt de siste hundre årene. Men det som har endret seg er mengden snø. Snødybdene er avtagende, forteller Kristiansen.

Desember har i alle de fire 30-årsperiodene vært en mindre snøsikker vintermåned enn januar og februar.

– Utover i januar og februar pleier høytrykk å sørge for at vi får kaldere og mer stabilt vintervær.