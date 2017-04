Årsaken er lavtrykksaktiviteten i Norskehavet som gir store deler av landet en fuktig, skyet og kjølig helg.

– Eneste unntaket er østafjells der mange områder ligger i le av nedbøren og dermed får få byger. Stort sett vil det være tørt og perioder med sol, sier vakthavende meteorolog Marianne Foss ved Meteorologisk institutt i Oslo til NTB.

For resten av landet blir det en helt annen skål. Særlig på Vestlandet blir det mye bygevær, noe som også gjelder for Trøndelagsfylkene og i Nordland og Troms.

Finnmark slipper unna det verste

– På Vestlandet kommer nedbøren som snø i høyden, det gjelder også Trøndelag. Det er litt lavere snøgrense i Nordland som vil få enkelte snø- og sluddbyger, sier Foss.

De nordlige delene av Finnmark slipper noe billigere fra det og får ikke det verste været. Finnmarkingene kan til og med oppleve perioder med sol. Men fortsatt kjølig.

– Slik vil situasjonen stort sett være hele helgen, konstaterer Foss.

Helgen blir også relativt kjølig over hele landet uten store forskjeller fra dag til dag. På lavlandet østafjells er det snakk mellom sju og åtte plussgrader, på Vestlandet og nordover med mer bygevær mellom tre og fire plussgrader. I de nordligste fylkene rundt null grader. Felles for hele landet er at det blir kjøligere om kvelden og natten.

Ruskete vind

– Helgen vil også by på et relativt ruskete vær vindmessig med nordvestlig vind. Det vil blåse frisk bris mange steder, og i hovedtrekk får vi perioder med kuling på kysten og i fjellet, sier Foss.

Spitsbergen slipper unna med noe vind i starten av helgen, men ikke noe nedbør å snakke om bortsett fra fredag. Allerede lørdag blir det oppholdsvær og minkende vind.

Men meteorologen har noen trøstens ord til slutt, ettersom langtidsprognosene er noe mer oppløftende.

– Vi har prognoser fram til 3. mai som viser at temperaturene generelt er på vei oppover. Allerede neste helg kan det bli noe høyere temperaturer, avslutter Foss.