Venstre raser mot manglende klimatiltak

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til VG at hun er skuffet over statsbudsjettet for 2017, som ble lagt frem torsdag klokken 10.

– Det grønne skiftet er bare én side i dette budsjettet. Det er ikke noe grønt skifte. Dette holder ikke, sier hun.

Skei Grande sier videre at hun er blitt lovet noe som Erna Solberg og Siv Jensen ikke har holdt, nemlig et grønt skifte. Venstre-lederen minner om at hun og KrF-leder Knut Arild Hareide skal forhandle om budsjettet med Høyre og Frp.

Hun sier at dersom regjeringspartiene ikke vil forhandle om det grønne skiftet, har de heller ikke flertall for budsjettet.

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at de vil ha et grønt skatteskifte på 1,6 milliarder kroner. Det inkluderer økning av drivstoffavgifter og andre avgifter på klimautslipp.

Tror det kan bli regjeringskrise

Venstres sentralstyremedlem og leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, tror Regjeringens budsjettforslag kan føre til regjeringskrise hvis Høyre og Frp ikke føyer seg etter Venstres krav til en reell nedgang i klimagassutslippene.

– Hvis vi ikke får til endringer som fører til at klimagassutslippene går ned i budsjettet, slik at Paris-avtalen oppfylles, så tror jeg det blir regjeringskrise. Dette kan ikke Venstre leve med, sier Hustveit til Aftenposten.

– Må endres betydelig for å få Venstres støtte

Også Venstres nestleder Terje Breivik er kritisk til klimatiltakene. I en uttalelse sier han budsjettet må endres betydelig for å få Venstres støtte.

– Det er selvsagt ikke godt nok at statsbudsjettet ikke oppfyller de løftene Erna Solberg har gitt både Stortinget og FN. For Venstre finnes det ingen alternativer til et budsjett som kutter utslippene betydelig. Regjeringspartiene må ta klimautfordringene på alvor, og følge opp sine forpliktelser om å kutte utslippene, ellers har samarbeidet ingen fremtid, sier Breivik.

MDG: Dette kan ikke Venstre leve med

Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, er lite imponert over budsjettforslaget Regjeringen la frem i dag.

– Dette er uanstendig. Det er sjokkerende dårlig. Dette kan ikke venstre leve med, sier hun til Aftenposten.

MDG inviterte i forrige uke Regjeringens støttepartier til et nasjonalt transportforlik. Tilbudet står fortsatt ved lag, opplyser Bastholm.

MDG-leder Rasmus Hansson har følgende kommentar:

– Om jeg hadde vært Trine Skei Grande eller Knut Arild Hareide nå, så hadde jeg sporenstreks sett meg om etter noen nye samarbeidspartnere. Venstre og KrF må snart innse at Frp er total uinteressert i et grønt skifte.

Hansson kaller budsjettet for et «generasjonsran».

– Jeg er dypt bekymret for fremtiden til våre barn og barnebarn, både som biolog og bestefar. Klimakrise og naturødeleggelser er ekstensielle problemmer som medfører store kostnader som må betales tilbake. Det er trist at regjeringen velger å sende den regninga til kommende generasjoner, sier han.

Miljøbevegelsen er heller ikke fornøyde med statsbudsjettet. Finansministerens søster Nina Jensen i WWF, skriver dette på Twitter:

ZERO: – Avskjedssøknad fra regjeringen

– Budsjettforslaget inneholder få spor av det grønne skatteskiftet som skulle levere «betydelige reduksjoner i klimautslippene». Om dette er så langt regjeringen vil gå, må det anses som en avskjedssøknad, uttaler Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO.

ZERO mener det er oppsiktsvekkende at Regjeringen legger frem et statsbudsjett som «bryter både Paris-avtalen, klimaforliket og budsjettavtalen med Venstre og KrF».

Naturvernforbundet: – Bryter med klimaforpliktelsene

Regjeringens forslag til statsbudsjett tar ikke opp de enorme utfordringene Norge står overfor når det gjelder klima og miljø, mener Naturvernforbundet.

– Statsbudsjettet legger opp til fortsatt store utslipp og mindre naturvern. Det er ikke grønt og ikke et skifte, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, ifølge NTB.

Hun sier budsjettet ikke er i tråd med regjeringens forpliktelser om betydelige reduksjoner i klimagassutslippene

– Nå er det opp til opposisjonen å sikre et skikkelig klimabudsjett, sier Lundberg.

– Omstilling og grønt skifte går hånd i hånd

Finansminister Siv Jensen sa i sin tale i Stortinget torsdag morgen at omstilling av norsk økonomi og det grønne skiftet går hånd i hånd.

Hun la vekt på at næringsliv og folk flest må være med på laget om klimautslippene skal ned.

– Vi foreslår å redusere årsavgiften for biler med 12 prosent reelt. Det er et godt miljømessig grep for å redusere utslippene fra bilparken.

Videre pekte hun på at regjeringens mål er å kutte klimautslippene med 40 prosent fram mot 2030, sammenlignet med nivået i 1990.

