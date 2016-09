Visste du at teknologi fra 1880 er en av grunnene til at togene stadig vekk står stille? Eller at bare mellom Oslo S og Drammen finnes det fem ulike signalsystemer? Det er kanskje ikke så rart at såkalte signalfeil oppstår alt for ofte.

Videoen over forklarer deg hvorfor.

Det er lys i tunnelen. I 2010 ble det bestemt at et nytt og felles signalsystem skal gjelde for hele landet.

Forhåpentligvis vil dette føre til langt færre forsinkelser. Ifølge Jernbaneverket vil det nye signalsystemet ERTMS bli innført over hele Norge innen 2030.

Her ser du hvordan fremtidens tog vil kjøre:

[Dette er den beste jobbreisen fra Asker til Oslo

[Elisabeth Enger er Norges nye jernbanedronning