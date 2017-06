Vil forby niqab i alle norske skoler

Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og utdanningsinstitusjoner som skoler, høyskoler og universiteter. – Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler eller universiteter. Plaggene hindrer god kommunikasjon som er avgjørende for at elever og studenter skal kunne lære godt, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på en pressekonferanse mandag morgen.

Forbudet gjelder plagg som dekker ansiktet, som niqab, finlandshette og ansiktsmasker.

Alle barnehager og skoler

I dag er det mulig for den fylkeskommunene og den enkelte skoleeier å innføre et forbud mot ansiktsdekkende plagg. Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Østfold har innført lokale regler.

Forslaget som regjeringen nå sender på høring gjelder hele utdanningsløpet – både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høyere utdanning, introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Forbudet vil gjelde både elever og ansatte.

– Lovforslaget sikrer like regler og likebehandling over hele landet, sier Røe Isaksen.

Økt radikalisering og press: Flere unge muslimer velger niqab i Norge

Bortvisning og oppsigelsesgrunn

Kunnskapsdepartementet tar i forslaget til orde for at brudd på forbudet møtes med dialog før det iverksettes reaksjoner. Hvis en elev eller ansatt ikke etterlever forbudet etter det, skal det gis pålegg om å fjerne ansiktsplagget.

Dersom eleven eller den ansatte ikke etterkommer pålegget, kan vedkommende bortvises. Gjentatte brudd på forbudet kan gi grunn til oppsigelse, men departementet mener at bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet ikke kan betraktes som et så alvorlig pliktbrudd at den ansatte kan gis avskjed eller øyeblikkelig fratreden.