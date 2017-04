Vil forlenge vareteksfengsling av terrorsiktet 17-åring

Det bekrefter både hans forsvarer Kirsten B. Sigmond og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) overfor Aftenposten.

Politiet vil mandag be Oslo tingrett om at 17-åringen varetektsfengsles i nye 14 dager med brev- og besøkskontroll, ifølge forsvareren.

Det var sent lørdag kveld før påske at 17-åringen ble pågrepet på Grønland i Oslo med et primitivt eksplosiv.

Området ble sperret av og politiet foretok en kontrollert detonering. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overtok etterforskningen og tok ut siktelse etter terrorlovgivningen.

Har sittet to uker i varetekt

To dager senere, mandag i påskeuken, ble han varetektsfengslet i to uker.

Han er siktet for overtredelse av straffelovens §142 om «ulovlig befatning med farlig materiale», en del av straffelovens kapittel om «terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger».

PST kan ikke be tingretten om mer enn to ukers fengsling fordi siktede er under 18 år.

Sikkerhetstjenesten mener den 17 år gamle russiske statsborgeren hadde med seg en beholder med lightergass, med flere splinteffekter festet på utsiden.

– Vi mener at denne enheten hadde et skadepotensial, men at det var begrenset. Det ligger i siktelsen at vi mener det er skjellig grunn til å tro at personer kunne ha fått en alvorlig skade, sa politiadvokat Kathrine Tonstad etter forrige fengslingsmøte.

Erkjenner ikke straffskyld

Sigmond skal besøke sin klient søndag. Hun vil ikke si noe om hvordan 17-åringen har det, utover at det er tøft for et så ungt menneske å sitte i varetekt.

Ifølge forsvareren har 17-åringen ikke endret noen forklaring og det er ikke kommet noen nye siktelser.

– Han har ikke erkjent noe straffskyld i forhold til den alvorlige siktelsen som er tatt ut mot ham, sier Sigmond.

Hun sier klienten har vært villig til å gå i et nytt avhør med politiet.

– Det forrige avhøret var sist lørdag og politiet har hatt en uke på seg til nye avhør. De burde klart å få til et oppfølgende avhør i denne fengslingsperioden, slik at de ikke kunne brukt det som en av grunnene til å fengsle ham på nytt, sier forsvareren.

PST ønsker ikke å kommentere

PST ønsker ikke å kommentere den løpende etterforskningen.

– Vi ønsker ikke å si om det blir foretatt flere avhør eller om det blir et nytt fengslingsmøte, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST.

Han bekrefter imidlertid at det blir fengslingsmøte mandag.

17-åringen kom til Vadsø som tiåring i 2010 sammen med mor, far og søsken. Familien er russiske statsborgere fra Nord-Kaukasus. Han skal ha flyttet til Oslo i fjor høst for å begynne på skole.

Tre unge menn fra Vadsø

Det er tredje gang siden 2014 at unge menn fra Vadsø kommer i PSTs søkelys knyttet til ekstrem islam.

I 2014 vakte det oppsikt at to menn fra Vadsø hadde reist til Syria for å bli fremmedkrigere. De to var opprinnelig fra Tsjetsjenia i Kaukaus.

En av dem var aktiv utøver i den samme kampsportsklubben som 17-åringen gjennom flere år utmerket seg i.

Den ene av tsjetsjenerne, født i 1993, er sannsynligvis død i Syria. Moren fortalte i en NRK Brennpunkt-dokumentar i 2016 at hun har fått beskjed om at sønnen er død.

Selv ga hun uttrykk for at hun ikke helt trodde på det. Den andre lever trolig med kone og barn i IS-kontrollerte områder i Syria

