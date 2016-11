Vil ha notorisk øltyv i fengsel

– Vi mener han lurer psykologene og at han er tilregnelig. Derfor vil vi ha ham fengslet frem til det foreligger en sakkyndig vurdering, sier politiadvokat Line Skjengen i Vest politidistrikt til BT.

Skal vurderes av psykiatere

Mannen som i mediene er omtalt som «øltyven» blir derfor fremstilt for fengsling i Bergen tingrett fredag ettermiddag. Her vil politiet be om fire ukers varetekt. Målet er imidlertid at han skal bli værende i fengsel frem til de sakkyndige har levert sin rapport. De har fått frist til slutten av januar, opplyser politiet.

– Det er fortvilende for butikkene disse tyveriene går utover. Vi snakker om store verdier og et betydelig omfang. Det er ikke bare øl, men også kjøttvarer og andre varer som blir stjålet, sier Skjengen.

Da BT sist omtalte mannen i april i år, hadde politiet registrert over 100 saker på ham. Grunnlaget for fredagens fengsling er 14 forhold hvor politiet mener han har forsynt seg med øl, kjøtt og andre varer for store beløp. Ved et tilfelle ble han stoppet i et forsøk på ta med seg ikke mindre enn 192 ølbokser.

Har vært over alt

Butikkene som har fått besøk av 35-åringen strekker seg over hele Bergensområdet.

En av dem er Rema 1000-kjøpmann Trond Sæterstøl. I april la han og en kollega seg på hjul og fulgte etter tyven til sentrum hvor han ble pågrepet.

Sæterstøl er glad for at politiet nå tar affære.

– Det er veldig bra for oss at de nå forsøker å få satt en stopper for disse tyveriene, sier Sæterstøl.

Kjøpmannen er likevel avventende. Han sier at mange kolleger lar være å anmelde fordi sakene fort blir henlagt, eller at tyven slippes løs med en gang. Da føles det å anmelde som både bortkastet tid og arbeid.

– Selv har jeg nulltoleranse og anmelder alt, sier Sæterstøl.

Ber om anmeldelser

Det prinsippet håper politiet flere i handelsstanden vil følge, spesielt i denne konkrete saken.

– Byens butikkeiere vet godt hvem denne mannen er. Vi håper nå at de ser at politiet forsøker å sette en stopper for tyveriene og derfor anmelder de tyveriene som har skjedd, sier politiadvokat Skjengen.

Advokat Einar Råen, som møter som mannens forsvarer, har ikke vært tilgjengelig for BT.