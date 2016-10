Vil ikke ha barn på døren på Halloween: – Kom tilbake som julebukk

Det siste døgnet har hundrevis delt ulike versjoner av plakater hvor det står «Kjære alle små, Halloweenpyntede barn. I dette huset feirer vi ikke Halloween, hverken med «knask» eller «knep». Men vi håper du kommer tilbake i romjulen, utkledd som Julebukk. Hvis vi er hjemme da, lover vi at vi har noe godt på lur! Velkommen tilbake», skriver Bergens Tidende.

– Velkommen på nyttårsaften

En av dem er trebarnsmoren Reidun Bakke, som bor i Arna.

– Jeg synes plakaten var kul. Den får folk til å tenke over hva Halloween er, sier hun.

Hjemme hos familien Bakke er det ingen Halloween-feiring.

– Vi har ikke bruk for den tradisjonen her i Norge. Ungene er litt interessert i det, men de får ikke lov til å fly rundt i gatene på Halloween.

Hva skal dere gjøre på Halloween?

– Jeg skal stå klar med råtne egg på terrassen. Nei da, vi skal ikke gjøre noe spesielt.

Hun synes det er mye kjekkere med nyttårsbukkene.

– Ja, absolutt. Kommer det noen på døren vår på Halloween, får de beskjed om at de er velkommen tilbake til nyttår for å få snop, sier hun.

Heftig motstander av Halloween

De ulike versjonene av bildet ble delt på siden «Ut med "Knask eller knep", inn med julebukk» i fjor, men har begynt å rulle igjen i år, trolig fordi det nærmer seg 31. oktober. Tilsammen er innleggene delt over 10.000 ganger.

– Jeg er heftig motstander av Halloween. Dette er noe handelsstanden har hevet seg på. Vi har en norsk tradisjon med julebukk, og den synes jeg er koselig og fin, sier fembarnsfar Jarle Smøraas fra Askøy.

Han har delt plakaten på sin FB-side.

– Det spøkes med at vi skal dyppe kålhoder i sjokolade å gi dem til barna, bare for å gi dem noe. Men jeg har overhodet ikke tenkt å gi noen snop på Halloween. Hos oss åpner vi ikke døren, sier han.

– Heldigvis var mine barn så store da det kom til Norge, at det aldri var aktuelt for dem å gå knask eller knep. Vi må holde på våre tradisjoner.

– Dette er noe sprøyt

Jarle Sørås fra Arna synes Halloween har tatt helt av.

– Vi har aldri feiret det hjemme hos oss. Dette er det kommersielle krefter som har innført til Norge, og jeg synes dette er noe sprøyt. Det er lett å villede barna, men vi voksne kan la være å forholde oss til det. Heldigvis er det noen voksne som har tatt avstand fra dette og laget Hallovenn i stedet, sier han.

Grethe Borge har også kastet seg på trenden.

– Jeg er mot Halloween fordi det kan skremme barn og gi dem traumer senere i livet, sier hun.

«Vi som hater Halloween»

Agnes Sofie Aslaksen har laget en gruppe på Facebook som heter «Vi som hater Halloween».

– Vi har arvet mye kommersielt fra USA, og dette er ikke et unntak. Jeg vil ha julebukken tilbake jeg, også blant voksne. Da bruker man det man har i huset. Til Halloween virker som mange kjøper nytt. Det blir et kjøpepress, hvor de med mindre råd lett kan føle seg utenfor, sier Aslaksen.

På selve dagen sørger hun for at alle lys er slukket.

– Ringer de på likevel, gidder jeg ikke å åpne. Jeg lager selvfølgelig ikke noe bråk, da dette handler om barn, men jeg håper voksne kan lære barna reglene for Halloween. Er lyset slått av, ringer du ikke på, sier Aslaksen.

Fakta: Halloween I Norge fikk halloweenfeiringen et gjennombrudd på begynnelsen av 2000-tallet. Halloween feires med at barn kler seg ut og går fra dør til dør. De sier "Knask eller knep?", den norske oversettelsen av "Trick or treat?". Halloween har sin opprinnelse fra England og Irland, men kom til Norge fra USA. Den sterke dødssymbolikken i amerikansk halloweenfeiring med skjeletter, hodeskaller, flaggermus og teaterblod er inspirert av den mexicanske allehelgensfeiringen. Tradisjonen med å gå fra dør til dør har sin opprinnelse i 1800-tallets allehelgensfeiring. På 1930-tallet var det politiske kampanjer mot halloweenfeiringen i USA, men skikken ble ufarliggjort av at de yngste barna ble hovedpersonene. Kilde: Store norske leksikon

– Ingen motsetning

Ann Kristin Brubakken fikk i fjor nok av alle de negative holdningene til Halloween. Derfor laget hun siden «Vi som liker Halloween, og ikke har noe imot knask eller knep». Det finnes også en annen gruppe for dem som ønsker Halloween velkommen.

– Jeg tenker disse to feiringene ikke trenger å være noen motsetning. Det er ikke slik at hvis barna går halloween-bukk, så kan de ikke gå julebukk. Det henger ikke sammen. Det viktigste er at man har respekten for andres valg, sier Brubakken.

Hun sier hun forstår motargumenter som at det kan oppstå «hærverk», men hun skjønner ikke helt argumentet om at det er amerikansk. Hun viser til at vi i Norge har tatt til oss både Valentinsdagen og Oktoberfest en del steder. Hun tenker Halloween er en fin anledning til å kle seg ut, lage spennende mat og arrangere fest for barna.

Hun får stor støtte i flere Facebook-grupper, også i kommentarfeltene i gruppene som er imot feiringen.

– Vi opplevde en gang at noen kjeftet på barna da vi gikk rundt. Det er ikke noe hyggelig. Da tenker jeg at man heller kan si «så fint kostyme du har, men vi feirer ikke her hos oss», sier hun.