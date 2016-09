Viljar (10) reddet familiens hus fra å brenne ned

Denne reportasjen er hentet fra Aftenposten Junior — Norges eneste avis for barn og unge.

Viljar (10) syklet så fort han kunne til naboen for å si fra.

Hadde ikke Viljar vært så rask, ville huset ha brent ned, sier brannvesenet.

– Her sto sengen min, her sto skrivebordet mitt og her var lekene mine, sier Viljar.

Han viser oss rundt i det som for litt siden var rommet hans. Nå er det ingenting igjen.

Begynte å brenne

Før sommeren begynte det å brenne på rommet, og nesten alt Viljar hadde ble ødelagt.

– Det er litt rart å se rommet mitt sånn. Det jeg savner mest, er bamsen min lille-Willy. Jeg fikk ham dagen etter jeg ble født, sier Viljar.

Syklet til naboen

Viljar var alene hjemme i huset på Fevik i Aust-Agder da han hørte røykvarsleren pipe i annen etasje. Han var på vei ut døren for å gå på skolen. Mamma og pappa hadde dratt på jobb.

– Da jeg hørte røykvarsleren, tenkte jeg at jeg måtte forte meg til en av naboene for å si ifra. Vi har snakket om hjemme at hvis det begynner å brenne når vi barna er alene hjemme, skal vi gi beskjed til naboen, forteller Viljar.

Røyk ut av taket

Han syklet så fort han kunne til en nabo. Da naboen ikke åpnet døren, løp Viljar til neste.

– Han var heldigvis hjemme. Sammen løp vi gjennom busker for å komme oss fortest mulig til huset vårt. Der så vi at det kom røyk ut av taket. Jeg var litt redd, det var nesten så jeg begynte å gråte, sier Viljar.

Reddende engel

Naboen ringte brannvesenet, som kom kjørende i en brannbil og fikk slukket brannen. Hele annen etasje av huset ble ødelagt av flammene.

– Hadde ikke Viljar vært så rask, ville huset brent helt ned. Viljar er en reddende engel, sier Eirik Evensen i Grimstad brannvesen til Aftenposten Junior.

Denne dagen er Evensen og noen andre brannmenn på besøk hos Viljar for å gi ham brannbamsen Bjørnis. Bamsen gis til barn som har opplevd brann og ulykker. – Det er veldig sjelden man opplever brann. Men da du først gjorde det, gjorde du akkurat det du skulle! sier brannmennene til Viljar.

Fakta: Hva gjør jeg om det brenner? 1. Det viktigste er at du kommer deg ut av huset så fort som mulig. 2. Møt der dere er blitt enige om å møtes ved brann (det er lurt å ha brannøvelser hjemme så du vet hvor du skal møte resten av familien din hvis det begynner å brenne). 3. Ring brannvesenet på telefonnummer 110 når du er ute av huset. 4. Fortell brannvesenet om det er andre mennesker eller dyr i huset. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hjem til jul

Nå bor Viljar og familien hos besteforeldrene. De håper rommene i andre etasje blir ferdige til jul, så de kan flytte hjem igjen da. Viljar har fått mye oppmerksomhet for at han varslet om brannen. Han har blant annet vært på TV-programmet "God morgen, Norge".

– Hvordan er det å være en brannhelt, Viljar?

– Det kjennes godt! Og ganske gøy.

