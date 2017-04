Mannen skal ha møtt opp på Torget i Bergen for å treffe en 12-åring han ville ha sex med. Men det hele var en felle, og mannen ble pågrepet. Nå vil politiet varetektsfengsle ham.

Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt bekrefter at mannen ble pågrepet etter å ha blitt avslørt av organisasjonen Barnas trygghet.

Gruppen utgir seg for å være barn som avtaler møter med voksne som vil ha sex med dem. Når personene møter opp blir de konfrontert av Barnas trygghet. Tidligere har gruppen filmet møtene og lagt filmene ut på nettet.

Gruppen skriver selv at mannen trodde han skulle møte en 12 år gammel jente som han ville ha sex med i et solstudio. Barnas Trygghet har lagt ut et sladdet bilde av mannen som står på Lido-hjørnet i Bergen sentrum.

Mannen ble pågrepet, og satt i går i avhør hos politiet. Han er siktet for såkalt grooming.

Hans forsvarer, advokat Steinar Yndestad, reagerer sterkt på at mannen ble lurt i en felle.

– Det er helt på trynet å holde på den måten. Dette er en gruppe som fremprovoserer og prøver å skape straffbare forhold, sier forsvareren.

Han kan ikke svare på om klienten erkjenner straffskyld for grooming, eller barnelokking som det også kalles.

– Så vidt jeg vet er det ingen reelle ofre i denne saken, kun en fiktiv 12-åring. Jeg stiller meg uforstående til at det skal være grunnlag for å fengsle ham.

Politiadvokat Knutsen-Berge vil ikke kommentere saken, og vil be om lukkede dører på fengslingsmøtet.